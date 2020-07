'Los papeles del Pentágono', es un drama centrado en los años 70 basado en hechos reales, que cuenta la historia de los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post'en 1971. Estos medios decidieron apostar por la libertad de expresión, publicando informaciones secretas del Pentágono.

En palabras del Chico Morera, estamos ante una película correcta y muy bien rodada, pero destaca por su discurso y le falta el discurso del autor que necesita contar algo.

