El Chico Morera sobre 'Ready Player One': "Sólo me ha resultado entretenida"

Ready Player One es una película futurista que narra la historia de Wade, un adolescente que utiliza 'Oasis', un mundo de realidad virtual, para evadirse de su propia realidad. Así, se ve inmerso en una competición virtual para conseguir el control del propio Oasis. El Chico Morera ha sido duro con la crítica de la película debido a la cantidad de referencias que componen el film: "Es lo que más me irrita" afirmando que "no aporta más que un cubito a un vaso de agua fría".

El Chico Morera es uno de los mejores críticos de la red, y en su formato ‘Reviews de Cine’ repasa los últimos estrenos de cine. No dejará títere con cabeza en ninguna de sus críticas.