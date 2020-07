Expertos confirman que los políticos están como una 'chota'

No son pocos los políticos y líderes mundiales que aseguran haber experimentado fenómenos paranormales o tienen creencias que nos hacen sospechar que en su cabeza algo no anda del todo bien. Desde encuentros en la tercera fase del Rey Juan Carlos I, hasta teorías de la conspiración, fantasmas en la Casablanca o los poderes que Hitler atribuía a la lanza Longinos. Darío Adanti y Edu Galán nos traen estas y muchas más 'idas de olla' en el nuevo vídeo.