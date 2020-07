Isa Calderón sobre 'Te querré siempre': "Esta película es para estar jodido"

Esta semana Reviews Fuertecitas habla sobre 'Te querré siempre' una película de Roberto Rossellini que narra la historia de una pareja británica cuyo matrimonio empieza a desmoronarse durante su viaje a Italia. Según Isa Calderón esta película es "la segunda parte" de 'Call me by your name', pero en versión "hetero" y con un final amargo que le hace reflexionar sobre el amor en la sociedad actual: "el amor es líquido, el amor no dura, no queremos tener responsabilidades sobre nadie". Isa ha quedado tan devastada con el film que nos da este consejo: 'Ten mucho cuidado con quien vas a Italia porque te la puede joder'.

'Reviews Fuertecitas' es un formato de crítica de cine creado por Isa Calderón. El cine de autor y las grandes producciones de Hollywood no se libran del lenguaje mordaz y su particular mundo interior.