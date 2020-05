Mar Rubio (@marruyt en redes sociales), la 'gemela' de Millie Bobby Brown comenzó a ver 'Stranger Things' porque una seguidora le advirtió de su parecido con la protagonista. Inmediatamente pasó a convertirse en su serie favorita y Millie en una de las actrices que más admira. La youtuber de 18 años, que está aprovechando el confinamiento para preparar los exámenes de la EBAU y subir más contenido a su canal, asegura que cuando los suscriptores se enganchan dejan de verle el parecido con la actriz nacida en Marbella.

-¿Cómo empezaste en YouTube? ¿Por qué?

Siempre he sido muy consumidora de YouTube, desde el 2013 más o menos, y siempre me ha gustado mucho grabarme haciendo cualquier cosa... La idea de abrirme el canal la tuve en mente durante mucho tiempo ya que quería crear contenido como lo hacían los youtubers del momento: Rebeca Stones, Yuya, Roenlared... pero no lo hacía porque aún era muy pequeña. A finales de 2016 decidí abrírmelo ya que pedí una cámara para empezar en este mundo.

-¿Cuándo te diste cuenta de que lo de subir vídeos iba en serio?

Empezó todo como un hobby, pero poco a poco te ibas dado cuenta de que podías salir beneficiado de hacer esos vídeos semanales. Creo que me he dado cuenta de que esto de YouTube va enserio a principios del confinamiento, cuando mis vídeos de verdad han sido vistos por muchísima gente. Aunque puede que un futuro se convierta en mi trabajo, siempre seguirá siendo mi hobby favorito.

-Entonces, el confinamiento te ha afectado para bien a la hora de crear contenido, ¿no?

La verdad es que yo antes de empezar el confinamiento tenía alrededor de unos 200.000 seguidores en YouTube y durante estos meses he tenido muchísimo más tiempo para crear contenido y conseguir atraer a la gente al canal. Mi canal ha crecido muchísimo desde entonces, (ahora mismo estoy en 440.000 suscriptores) y en parte se agradece a la situación que estamos viviendo porque la gente necesita mucho más entretenimiento que antes.

-Vas a hacer la EBAU, ¿qué tienes pensado hacer con tu vida después?

Si, ahora mismo ya estamos estudiando para los exámenes de la EBAU porque esta a la vuelta de la esquina. Mi plan es entrar en la universidad y estudiar marketing, que es la carrera que más me atrae y creo que me puedo ver en un futuro trabajando de ella.

-Tu parecido con Millie Bobby Brown es más que evidente, ¿te gusta que te comparen con ella o estás un poco cansada de que se te pueda de alguna manera encasillar?

Al principio esos comentarios me encantaban, pero ha sido este pasado verano especialmente, cuando más se me ha comentado y mi cabeza como que los ignoraba sin darse cuenta de lo muy repetidos que eran. Ahora mismo muy poca gente me lo comenta en comparación a antes porque creo que se han dado cuenta de que realmente puedo ofrecer mucho más que solo ser “la gemela de Millie”. Es más, la gente me dice que una vez se engancha a mi canal deja de verme el parecido.

-Tu vídeo haciéndote pasar por ella en Omegle ha superado los dos millones de visualizaciones, ¿cómo se te ocurrió la idea?

Vi un vídeo en Tik Tok de una chica americana que hacía esto de Omegle y decidí probar a solas en mi casa. Cuando entré todo el mundo se creía que era ella así que pensé que un vídeo así podría hacer mucha gracia ya que sus reacciones eran increíbles. Cuando lo hice pensé que solo lo iban a ver mis seguidores usuales pero el vídeo se hizo super viral. Es el vídeo que más visitas tiene de mi canal y me quedé impactada al verlo, se lo conté corriendo a mis padres y a mis amigas.

-¿Qué opinas de Millie Bobby Brown? ¿Eres fan de Stranger Things?

Empecé a ver la serie porque una seguidora me dijo que tenia un pequeño parecido a la protagonista. Desde el primer momento se convirtió en mi serie favorita, tanto que cada vez que sale una temporada me la veo en un día entero. Es gracioso porque soy super fan de Millie Bobby Brown. Millie es una de mis actrices favoritas, la admiro mucho porque es realmente buena en lo que hace.

-Le tienes pillados los looks. ¿Cuál es el truco para conseguir un outfit cien por cien Millie?

Siempre que he terminado una temporada de Stranger Things el segundo paso ha sido verme todas las entrevistas del cast y supongo que de tanto ver a Millie se me han quedado los looks grabados. El look que más la caracteriza creo que sería una colecta baja con mucha gomina y unas gafas cuadradas estilo Coachella... que fue el que utilicé en el vídeo que se hizo tan viral.

-Dime tres cosas sobre ti que creas que pueden hacer que la gente se enganche a tu canal más allá de por tu parecido con Millie.

Naturalidad, creatividad y constancia.

-Tu amor por el café es más que evidente, ¿cuántos puedes llegar a tomarte en un día?

Este es un concepto que la gente tiene un poco borroso sobre mí. Amo el café (con hielo siempre), pero no soy una adicta a él. De hecho he estado semanas sin beberlo por temas de nervios en exámenes, ya que a veces no es muy conveniente y he logrado sobrevivir. Pero sí es verdad que hay días que me puedo llegar a tomar 3 o 4. Tiene algo que engancha muchísimo.

-Estás muy activa en Tik Tok, ¿qué es lo que más te gusta de la app?

Tik Tok es una app que al principio no le veía mucho futuro, pero ahora me parece super divertida, en la que todo el mundo puede crear contenido de manera super fácil. A mi lo que más me gusta hacer son bailes o vídeos actuando con la voz del personaje, de hecho mis vídeos de actuación de Stranger Things se hicieron muy virales en verano. Aunque bueno, yo consumo mucho los vídeos de humor, me puedo pasar horas seguidas viéndolos.

-Canción favorita con la que todavía no hayas hecho una coreo en Tik Tok y escena de peli o serie que te gustaría recrear haciendo lip sync

Ahora mismo sería la de “break up song” de Little Mix, tenía pensado grabarlo esta tarde. En cuanto a escenas de películas hay una en concreto que tengo muchas ganas de grabar y es la de “Angel eyes” de ABBA que sale en la película de Mamma Mía donde tienes que llevar una toalla en la cabeza y unas gafas e intentar interpretarla de forma graciosa.

*Después de realizar esta entrevista, Marru anunció en su cuenta de Tik Tok que se iba a tomar un tiempo para desconectar de esa red social porque pasa muchas horas en ella y puede emplearlas para otras cosas como grabar vídeos de YouTube.