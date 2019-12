¡Hola amigosss! Ya habéis visto que voy mejorando con el español, intento hablar un poquito más en cada inicio de vídeo, y es que se trata de una lengua que me encanta, así como la calidez del público. Pero no todos los artistas K-pop entienden este idioma, así que si alguna vez te cruzas con ellos (en un concierto, claro) lo mejor es que te dirijas a ellos en coreano.

Hoy he querido enseñaros algunas palabras y expresiones que os vendrán muy bien a la hora de haceros entender en un evento en directo, y la mejor manera de que si os ponéis cerca del escenario los artistas puedan guiñaros un ojo y estar más relajados en su actuación.

Sé que puede ser un poco complicado pronunciar bien por la falta de costumbre, así que practica un poco y no te costará nada parecer que has nacido en Corea del Sur. A mí me gustaría mucho escucharos diciéndome cosas como estas, a ver si venís a alguno de mis conciertos, ¿vale? ¡Annieyong!