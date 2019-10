En el mundo influencer podemos encontrarnos de todo. Y cuando decimos de todo, no hay límites: historias inquietantes, anecdóticas, divertidas, personas que se sacan las "castañas del fuego" como pueden, que triunfan por sus pedazo de casas o por su estilo de vida austero o diferente… Y para muestra: ¡la youtuber de la que te vamos a hablar hoy!

Su nombre es Jennelle Eliana (puede que así, de primeras, el nombre no te suene de mucho), tiene 20 años y acumula una friolera de 333 mil followers en Instagram y unos 1,6 millones de suscriptores en su canal de YouTube. ¿Y qué hace tan especial para conseguir algo así? Desde luego no te imagines nada que tenga que ver con desnudos o historias de salseo. ¡Nada más lejos de la realidad!

La fama le viene dada por Jennelle enseña una forma de vida un tanto extraña y con la que, por cierto, se la ve muy feliz. Vive en una caravana con su mascota: una serpiente. ¿A que ahora sí que te pica la curiosidad? Pues más te va a picar cuando te contemos que ha acumulado esta cantidad de seguidores sin subir muchos vídeos: ¿20? ¿30? No… Tan solo cuenta con seis en el canal. ¡Seis vídeos! ¿Fuerte, verdad?

Seis vídeos le han hecho falta a Jennelle para crearse fama en YouTube. En ellos llega a confesar por qué se fue a vivir a la caravana porque no podía pagarse un alquiler. A partir de ahí, decidió retratar su vida diaria con vídeos como: "¿Cómo me ducho viviendo en una caravana?" (que, dicho sea de paso, cuenta con 12 millones de visualizaciones) o "Un día en mi vida", y es que entendemos que esto puede llamar la atención de los más curiosos. ¿O no?

En su pequeña casa no necesita más que una cama, un lavabo, una pequeña mesa para desayunar o apoyar el ordenador para ver una peli y un oso gigante que usa de sofá para sentarse o apoyarse. Pero Jennelle no se queda ahí. Ha decidido decorar su casa de la forma más dulce y acogedora posible así que el interior del vehículo cuenta con cojines, lucecitas y flores.

A toda esta historia se le suma, de manera un tanto simpática, su serpiente Alfredo que llegaba a su vida en noviembre de 2018. Desde entonces, Jennelle afirma haberse convertido en mamá y Alfredo no se ha separado de ella en ningún momento. Vamos, que incluso se cuela entre su pelo rizado en más de un vídeo.

Así que si te seducen las historias diferentes y las formas de vida poco comunes, te recomendamos que no pierdas de vista a Jennelle Eliana (@jennelle.eliana en Instagram). Fíjate, que hasta nos ha apetecido probar cómo sería eso de vivir en una caravana (aunque por ahora, mejor que nos lo cuente ella por sus redes).