Mr Beast regala una casa a un fan tras ganar un concurso de Minecraft

Mr Beast es sin ninguna duda el youtuber más generoso del mundo. Con casi 75 millones de seguidores repartidos en siete canales, sus desafíos para rizar el rizo de los regalos más locos ha alcanzado cotas dificilmente imaginables. Y mira que el listón estaba bien alto.

Hace solo unos días ponía un millón de luces de navidad en una casa, poco antes pagaba todo lo que unos suscriptores pudieran coger dentro de unos grandes almacenes en menos de un minuto, y hasta abrió temporalmente un restaurante donde daba dinero a los clientes.

Y eso solo durante las fiestas, meses antes había conseguido regalar cientos de coches y cambiar la vida a muchos suscriptores. Pero todo parecen caprichos sin más, comparado con un game changer vital verdaderamente importante: regalar una casa.

Lo haría a aquel fan que le construyera una "casa molona" dentro de Minecraft, sin más detalles o especificaciones sobre qué quería. Dejando volar la imaginación de los participantes se pudieron ver creaciones inspiradas en la película Up de Pixar, en Among Us o en Bob Esponja.

Un "comité de expertos" liderado por él mismo le dio al usuario SaveMrSquishy una puntuación de 28 puntos sobre 30. El diseño que fabricó era una pequeña casa de cristal con motivos navideños en la decoración, nada espectacular pero sí muy creativa.

El ganador, de 16 años, tuvo que llamar a su madre para poder aceptar el premio. "¿De verdad no es una broma? ¿Estoy saliendo en televisión?", preguntaba cautelosa, para añadir que por fin "todas las horas que había dedicado su hijo al ordenador habían merecido la pena".

El premio no aparece en el vídeo y resulta sospechoso, porque conociendo a Mr Beast no sería raro que acabara construyendo la casa que SaveMrSquishy soñó en Minecraft. Seguro que no tenemos que esperar mucho para ver otro clip millonario en su canal donde explique cómo ha conseguido esa locura.