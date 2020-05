Acostumbrados como estamos a que Tik Tok sea un refugio de bailes y la red social donde nadie tiene miedo a hacer el ridículo, sorprende un poco ver que ha sido el foco de lo que tiene pinta de ser uno de los bulos más gordos en lo que llevamos de cuarentena. No tiene nada que ver con el COVID-19, sino con dos cantantes que podrían ser parientes de forma secreta.

Concretamente Michael Jackson sería el padre de Bruno Mars, según la teoría que lanzó un tiktoker y que se ha vuelto sensación viral. De hecho ha traspasado las fronteras de la plataforma para aterrizar en Twitter, donde lleva horas de tendencia mundial.

La teoría de AlexDiez (supuestamente el primero en soltar la "noticia") hace aguas por varios sitios. Por ejemplo, señala que el nombre de pila de Bruno es Peter, algo que vendría de parte de su "padre" por ser gran aficionado a Peter Pan. Una prueba endeble, incluso siendo generosos, más que nada porque el que hasta ahora era el padre oficial de Bruno Mars también se llama Peter.

El siguiente bulo es decir que Michael Jackson dijo en una entrevista de 1986 que había tenido un hijo, pero que no quería exponerlo a la mirada del público. Los tuiteros no han encontrado ninguna declaración en la que diga eso, y resulta sospechoso que el vídeo donde se descubre el pastel no incluya esas supuestas declaraciones sino solo una foto...

Las opiniones son como las orejas: todo el mundo tiene la suya (menos Ibai, quizá). Hay quien entiende que existe cierto parecido entre Bruno Mars y Michael Jackson, y muchos usuarios de Twitter no acaban de verlo.

AlexDiez insiste en dar datos como que Bruno fue al funeral de Michael o que su productor confirmó la teoría y al día siguiente fue despedido. Siempre de la mejor manera de la que corren los bulos: sin aportar datos ni decir fuentes. Algo que encanta a los usuarios que se han hecho eco de la tendencia.

De hecho, para demostrar la inconsistencia de esta teoría, muchos usuarios han comenzado a rescatar fotos de la familia de Bruno Mars donde se ve claramente cómo se parece a sus hermanos biológicos. Tampoco existen pruebas de que Bruno Mars o su padre asistieran al funeral del autor de 'Black or White', es un rumor más.

En cuanto a lo de que Peter Hernandez fuera "amigo" de Michael Jackson, se basa en una imagen donde se les ve en el hotel donde hace décadas trabajaba el padre de Bruno. Una de las cientos de miles de fotos que se debió hacer el rey del pop durante su vida junto a fans o trabajadores de los sitios que visitaba. Además, parece más el fotograma de un vídeo, en vez de algo hecho con cámara fotográfica.

En fin, pocas cosas van a convencer a las personas que buscan conspiraciones, hijos secretos y sucesos inexplicables. Por suerte, Twitter se lo ha tomado a risa en esta ocasión. Si el autor hubiera comenzado esta leyenda urbana aquí en vez de en Tik Tok, seguramente ya estaría cancelado y borrando su cuenta. O defendiendo que la tierra es plana.