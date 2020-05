"Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad". Este era el lema que cantaban 'Las divinas', capitaneadas por Antonella para hacerle bullying a Patricia en 'Patito Feo', la telenovela adolescente.

Después vendrían otras series musicales del estilo como 'Violetta' o 'Soy Luna', pero ninguna como 'Patito' y sus villanas 'Las divinas', porque ellas eran las más "cool" de la "school", "gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír" y, por supuesto, no admitían feas en su club de guapas.

Esta canción fue todo un éxito sobre el 2007 y 2008, y a día de hoy se recuerda como una de las melodías más top de las series del momento (junto con 'Best of the both worlds', que componía la cabecera de Hannah Montana, 'All in this together' de High Shool Musical y demás producciones de Disney Channel)

Pues bien, si ya nos gustaba 'Gasolina' de Daddy Yankee, ha llegado una nueva sucesora que promete subirnos el ánimo en el confinamiento y hacernos soñar con salir de fiesta y perrear a tope. Se trata de otra 'Gasolina', un mush-up de la canción de 'Las divinas' que reúne a Bad Bunny y Nicky Minaj en un crossover que no sabíamos que necesitábamos.

El artífice de esta fantasía ha sido Dan Frano, productor musical y artista visual mexicano. Frano se ha inspirado a su vez en el mush-up de Jordi Perez que mezclaba a Las divinas con 'Love More' de Nicky Minaj y Chris Brown, al que ha decidido añadir 'Yo perreo sola' de Bad Bunny.

El vídeo está arrasando en Twitter y ya alcanza los más de 25.000 retuits. Está gustando tanto que algunos han mencionado a Brenda Asnicar, actriz que interpretaba a Antonella en la serie, para conocer su opinión. Estas han sido algunas de las reacciones al escuchar la canción: