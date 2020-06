Aunque no te lo creas, aún quedan misterios por resolver en este mundo: Tesoros escondidos, cartas que viajan en botellas o libros y canciones cuya autoría se desconoce a día de hoy.

Precisamente una canción es el rompecabezas de muchos aficionados a los misterios que llevan años intentando averiguar de dónde procede la que han acuñado como 'la canción más misteriosa de Internet'.

Cuenta la leyenda que sobre los años ochenta un joven la grabó en un casette de una emisora de radio alemana y que años más tarde su hermana la subió a Internet preguntando si alguien conocía el título o el autor.

El usuario de Reddit, Gabriel Vieira lleva años intentando localizar el origen de esta canción sin respuesta alguna: nadie por Internet es capaz de localizar el año exacto de grabación, el título, el nombre o la nacionalidad del grupo... Según las investigaciones de Vieira, esta canción se grabó en una emisora de radio alemana llamada NDR entre los años 1982 y 1984: "Aparentemente no hay un registro/archivo online alternativo de esta canción, ya que la única fuente que tenemos de esta canción es la cinta de cassette que Darius grabó de la radio".

Gabril Vieira no se da por vencido y explica, en la descripción del vídeo de YouTube donde ha compartido esta misteriosa canción, cómo ha podido acotar los años donde podría haber sido grabada: "un usuario de Reddit encontró que en el coro de esta canción, se usó un sintetizador llamado Yamaha DX7, hay un preset llamado Syn-Lead 5, y es exactamente el mismo sonido que usaron en la canción, el Yamaha DX7 fue lanzado en 1983, por lo que podemos tener una base de que la canción fue probablemente grabada en 1984, o a finales de 1983".

Además, Vieira advierte de que alguien se ha intentado atribuir el mérito para monetizar la canción, ya que cuando buscas la melodía en Shazam para tratar de identificarla aparece que su título es 'Like The Wind' y que pertenece a Antwon01: " Lo puso en Shazam bajo su nombre sin nuestro permiso y NO es algo real, es FALSO".

Si quieres conocer más sobre este enigma, el youtuber Whang! está haciendo un seguimiento en su canal de YouTube con las últimas pesquisas.