Este heladero de LA no es la primera víctima de la cara bonita de los influencers: “Tú dame de comer gratis que yo te recomiendo en mis redes, todos salimos ganando”. Pues parece ser que no, no todos salen igual de beneficiados, y el propietario de un food truck de helados ha decidido decir basta.

Pero... ¿Cómo se ha plantado? Pues dándoles a los influencers de su propia medicina. Joe Nicchi, propietario de CVT Soft Serve colgó un cartel en su caravana dónde se podía leer "Los influencers pagan doble". Este heladero publicó la foto del cartel en sus redes y, como puedes observar, se quedó a gusto con el comentario que completaba el post. "Realmente no nos importa si eres un influencer o cuántos seguidores tienes. Nunca te daremos un helado gratis a cambio de un postureo en tus redes sociales. Es literalmente un artículo de 4 dólares... Bueno, ahora es de 8 dólares para ti” soltó, y se quedó tan ancho.

Como si de una broma del destino se tratase, el actor y luchador de WWE John Cena, con más de 11 millones de seguidores en la red social, compartió la imagen y, en apenas unos minutos, el ya famosos cartel se hizo viral.

Pero flipa, porque el motivo que causó el enfado del heladero no es para menos. Un caradura llamó a su negocio y, sin ningún tipo de vergüenza, le soltó que necesitaba 300 helados gratis para una fiesta donde iban a estar varios influencers con más de 10 millones de seguidores.

El heladero más famoso de instagram se quedó congelado: ¿Y? ¿Qué queréis helados gratis? pues ale, a pagar el doble.