Ibai Llanos encuentra a su doble en Internet: "¿Por qué eres igual que yo?"

Como separados al nacer. Ibai Llanos ha descubierto que tiene un doble. El joven vasco, que ha sido premiado como el mejor streamer del año según los Esports Awards, ya no es único en el mundo.

De momento nadie le supera en el terreno del streaming ni en la forma de crear contenido ni en el furor que genera en el mundo de los deportes electrónicos. Sin embargo, si que ha encontrado un competidor en cuanto al físico.

La usuaria de Twitter, @AlbBelieb, ha querido compartir con el mundo su hallazgo, o más bien encontrar aprobación entre los tuiteros, y es que considera que su hermano e Ibai son como dos gotas de agua: "Mi hermano dice q no se parece nada a ibai pero YO SI LO VEO JODER. RT SI. FAV NOOOO". En el vídeo podréis ver toda la historia.

Una opinión que no comparte su propio hermano ni más de las 16.000 cuentas que le han dado fav al tuit para indicar que no, que no les ven el parecido.

La chica ha seguido defendiendo su postura compartiendo más fotos de su hermano en la que se le puede ver con el mismo corte de pelo de Ibai e incluso con el cabello teñido de rubio platino igual que el streamer.

A pesar de que en su votación ha ganado el no (tan solo ha conseguido 6.000 interacciones que le dan la razón en forma de Rts), la última palabra la ha tenido Ibai Llanos.

El streamer se ha quedado perplejo con el paralelismo. Esta ha sido su reacción: "Cómo que no nos parecemos nada hijo de p***, tú quién eres y por qué eres igual que yo, esto no lo puedo permitir, solo puede quedar uno".

El descubrimiento del doble o hermano gemelo de Ibai separado al nacer ha generado memes de lo más divertidos. Y es que poco le hace falta a los seguidores del caster para desatar su imaginación: