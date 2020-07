Intenta no reír: el vídeo viral de cómo suenan en inglés los pueblos de España

¿Es Bianka Randell la modelo y actriz con más cachondeo de España? Si no lo es, debe ser top 3 como mínimo. De rasgos claramente noreuropeos, una cabellera rubia y casi metro ochenta de altura, las marcas para las que posa suelen pedir un gesto severo y seriedad, aunque detrás de las cámaras Bianka es pura dinamita. Bueno, y delante también.

Si en los últimos días ha saltado a la fama no es por alguna campaña publicitaria ni una obra de teatro, sino por su infinita capacidad para hacer que los españoles nos meemos de risa al escucharla cantar los nombres de las ciudades que se encuentra por la autovía.

"No me esperaba para nada que a tanta gente le fuera a gustar esta tontería", nos cuenta por email. "Como me pego las 24/7 haciendo el tonto y hasta ahora por lo que se ve, sin éxito, a día de hoy me cuesta creer lo que está pasando".

Repartido en varias cuentas (y algunas que no le dan crédito a la autora original), el vídeo supera muy de largo los tres millones de reproducciones, y eso que hayamos visto nosotros en un vistazo rápido. Y eso con un inglés perfectísimo, que nos ha hecho recordar a la 'Chica Paella'.

"Vengo de un país donde el nivel del inglés es mucho más alto que en España. [...] En Estonia todo el mundo sabe inglés. Lo raro es alguien que no lo sepa", explica. "Aparte, tengo bastante buena cabeza para los idiomas ya de por sí así que cuando me mude a España a los 13, el español lo aprendí bastante rápido".

Su dominio del idioma es normal llevando 11 años en nuestro país, aunque no es lo único que se le ha pegado. Creciendo en Cádiz y estudiando Arte Dramático en Sevilla, ha podido "españolizarse" bastante y "perder incluso el acento estonio que tenía al principio". No solo está nacionalizada: ya es española hasta en el humor.

Bianka está en Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas digitales que merecen la pena mostrando tanto su belleza nórdica como su cachondeo de andaluza total. Lo raro es que no esté en un programa de humor presentando vídeos, porque talento tiene un rato, y lleva años demostrándolo.

Preguntada si volveremos a oír chorradas suyas, responde entusiasmada: "¡Claro que si! Me encanta hacer reír a la gente desde siempre así que no tengo intención de dejarlo. No sé cuánto tiempo seguiré con el personaje de English Lady pero mientras tenga éxito y le guste a la gente por supuesto que voy a seguir".

Lo más probable es que siga teniendo un éxito arrollador. Ay, ojalá consiga contactar con AO... esa conversación da para muchas risas fijo.