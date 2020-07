EpicFail: La instagramer Julia Rose hace topless en una montaña rusa y la cosa se le va de las manos (literalmente)

Flooxer Now

La influencer Julia Rose cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram es conocida en las redes sociales por sus fotos semidesnuda. Ella tiene un cuerpazo y lo sabe, así que, ¿por qué no lucirlo? Vive en Los Angeles (Estados Unidos) y se dedica a mostrar a través de sus redes sociales bikinis y ropa interior (cuando la lleva) de la forma más sexi y divertida.

Aunque normalmente sus fotos suelen tener escenarios como la playa, la piscina o incluso la intimidad de su habitación, en ocasiones va más allá y decide mostrar sus pechos en sitios de lo más inesperados.

Su última aventura ha sido hacer un topless nada menos que en una montaña rusa, tal y como te mostramos en el vídeo. Ella misma lo ha compartido por redes sociales y claro... quitándose la camiseta a esa velocidad, era probable que sucediera lo que acabó pasando...

No obstante, no ha sido en el único sitio insólito donde Julia ha mostrado sus pechos y los ha fotografiado y los ha compartido con nosotros. En su instagram podemos verla con poses gamberras y enseñando una teta sentada en un avión o incluso delante de la mismísima casa blanca bajo un divertido lema "Make nipples great again" (Haz los pezones grandes otra vez) simulando el lema electoral de Trump (Haz America grande otra vez).