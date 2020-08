La loca e improvisada boda entre Bryce Hall y una falsa Addison Rae

La historia entre Addison Rae y Bryce Hall parece que no tiene fin. Sus protagonistas y entorno más cercano lo saben y parece que están dispuestos a exprimir el culebrón.

No hay día en que los chicos no sean preguntados por los paparazzis de The Hollywood Fix por el estado de su relación. Vamos, que no se cansan de meter el dedo en la llaga a pesar de que los protagonistas ha reiterado en numerosas ocasiones que son sólo buenos amigos. Además, cada uno está centrado en sus proyectos profesionales y no consideran que sea el momento para estar juntos, aunque no descartan estarlo en un futuro.

Los colegas de Bryce ya se lo toman a cachondeo y aprovechan para vacilar a su amigo con el tema cada vez que pueden. Ha sido el caso de Griffin Johson que ha querido sacar partido del tirón mediático que tiene su 'tea' con Addison para uno de los últimos vídeos de su canal de YouTube: "Necesito visitas así que te he traído para hacerte preguntas jugosas", ha reconocido de broma en el vídeo.

El miembro de Sway House ha sacado a la luz algunos de los "mayores secretos" de Hall, entre los que destaca una pregunta que es como un dardo envenenado: "¿Te casarías con Addison?" Hall ha esquivado responder repreguntándole a Griffin si el se casaría con Dixie.

El vídeo es tan solo una excusa para gastarle una broma y organizarle una improvisada boda con Addison Rae. Bueno, más bien con una doble. Los de Sway House han cogido a Nick Bean y lo han enfundado en un vestido blanco y una peluca rubia con un velo que le tapaba la cara para que diera el pego. Una ceremonia oficiada por Jaden y que ha acabado con pico entre la falsa pareja y con la fake Addison tirándose a la piscina.

El motivo por el que Griffin ha montado toda esta parafernalia es que Addison ha asistido a una boda sin llevar a Bryce como acompañante.

Griffin y Dixie ¿queda alguna posibilidad?

Bryce ha repreguntado a Johnson si se casaría con Dixie y este ha contestado que "quizá", que nunca se sabe lo que puede pasar.

Después de la ruptura entre D'Amelio y Griffin (por una supuesta infidelidad), ambos han reconocido que quieren pasar una temporada solteros y descartan una reconciliación por el momento.