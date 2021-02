Marta Díaz se 'opera' los labios a lo Kylie Jenner imitando un peligroso challenge de TikTok

Marta Díaz ha puesto a prueba algunos de los trucos de TikTok y que considera que se tratan de lo más raro que te puedes encontrar por Internet.

La influencer ha reconocido que se encontraba sola en casa, algo que le da bastante miedo, así que no nos extraña que se haya dedicado a probar trucos virales para entretenerse y no pensar en que no había nadie más en la vivienda.

La mayoría de los trucos que ha realizado han tenido un dudoso resultado que ha frustrado a la joven por no conseguir lo que prometían en los vídeos: partir una manzana por la mitad con las manos, realizar burbujas quemando un CD o abrir una lata con un rotulador.

Hay que añadir que Marta Díaz lleva las uñas muy largas, lo que también puede llegar a dificultar la tarea. Para uno de estos trucos, el de la manzana, ha echado de menos a su hermano Alphasniper, que piensa que podría haberle servido de mucha ayuda debido a sus músculos y su fuerza.

El único truco que sí le ha funcionado ha sido añadirle el abre fácil de unas toallitas desmaquillantes a una bolsa de patatas fritas para que estas se conserven abiertas durante mucho más tiempo. Marta no ha podido esconder su alegría tras este triunfo ya que las derrotas le estaban crispando un poco los nervios.

Otro truco que ha realizado es el peligroso challenge de 'operarse' los labios de forma casera para que se parezcan a los de Kylie Jenner. Una idea que le ha parecido de lo más atractiva ("creo que va a ser muy guay (...). Es uno de mis trucos favoritos") y que, por suerte, no ha terminado en tragedia.

Este reto consiste en pegarse el labio superior con pegamento fuerte para que estos parezcan más gruesos sin necesidad de intervenciones de cirugía estética. Para llevarlo a cabo, Marta Díaz ha utilizado una barra de pegamento como las que se utilizan para hacer las manualidades del colegio, por lo que el resultado no ha durado mucho.

"Aquí ha pasado una cosa: me veo el labio más gordito después de tenerlo media hora para arriba, entonces este resultado no sé si me gusta, no sé ya si es mi labio natural. A lo mejor con otro pegamento puede funcionar mejor. Cuando me lo he quitado no me ha disgustado como ha quedado", ha sido la reacción de la influencer al comprobar el resultado.