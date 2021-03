Miley Cyrus "seduce" a Harry Styles en Instagram y TikTok

Miley Cyrus no es el tipo de estrella que necesite llamar la atención para llamar la atención. Puede sonar contradictorio, pero la exchica Disney tiene una habilidad innata para deslumbrar incluso cuando no se lo propone. Le sucedió en su reciente concierto con Billy Idol, donde sacó un vozarrón increíble, y le pasa en sus redes sociales con mensajes que no pasan desapercibidos.

El objetivo de sus últimas publicaciones no es para nada aleatorio: apela directamente a Harry Styles, ídolo para millones y con quien parece estar tramando algo. Todo comenzó con un tuit la semana pasada donde se compraba una revista donde el inglés aparecía en la portada, indicando que estaba "considerando su compra".

La cosa pasó a mayores cuando Miley publicó una serie de fotografías en blanco y negro de lo más sugerentes. Fue esta vez en Instagram, donde suma 125 millones de seguidores pendientes de sus movimientos, y en esta ocasión vuelve a ponerse gamberra.

Son imágenes suyas en diferentes poses provocadoras o simplemente divertidas, y un subtítulo desconcertante: "Harry Styles echó estas fotos". ¿De verdad estuvo con él? El cantante y también actor está precisamente rodando una peli cerca de casa de ella, por lo que es perfectamente posible que quedaran para charlar, o quizá hablar sobre futuros proyectos.

El caso es que la historia entre ambos no quedó ahí. Miley ha subido a su ya exótica cuenta de TikTok un vídeo donde está tomando el sol y echándose un spray bronceador por el cuerpo. El texto que acompaña a ese clip es "Harry Styles dirigió este corto", mientras suena de fondo 'Watermelon Sugar'.

Sabemos que Miley podría estar troleándonos a todos y que sus publicaciones sean simples bromas privadas. Pero también existe la posibilidad de que se haya juntado con el inglés; sin ir más lejos, el otro día hizo un dúo en TikTok con Lil Nas, parodiando a su personaje más popular.

¿Colaboración a la vista? ¿Quedada entre amigos? ¿Cachondeo de estrellas musicales? Nos tememos que toca esperar, y hasta entonces especular sobre qué podría salir si dos ídolos como ellos hicieran algo juntos. Twitter, Instagram y TikTok estarán pendientes.