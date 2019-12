Muy ufano pintabas tú este 2019 pensando que te ibas a comer el mundo y se te iban a rifar en el mercado de la soltería. Sí, comenzabas el año negando la evidencia y pensando que quizá lo mejor sería mantener tu estado de Facebook en la misma posición (si es que todavía usas Facebook). Pero queda menos de una semana para que digas adiós a estos 12 meses y estás más solo que un pingüino en Cádiz.

No hay más que echar un vistazo en redes a los innumerables comentarios de cómo de bien va el Satisfyer para hacerse una idea de cuántos solteros hay en el mundo. Con la aparición de la versión masculina, los tabúes de la "masturbación robotizada" han desaparecido del mapa, dejando hueco para un mercado que antes era de frikis pervertidos y ahora es simplemente síntoma de soledad.

Y qué decir de las apps de ligoteo: Tinder, Adoptauntio, Happn... todas arden en perfiles desesperados por no pasar las últimas horas en soledad (me lo ha dicho un amigo), y la mayoría de esos aspirantes a dejar la soltería van comenzar y terminar las fiestas dándole a la zambomba.

En realidad no es algo tan malo, y menos en estas fechas: masturbarse libera el estrés que te pueden generar las reuniones familiares, ayuda a ejercitar los músculos del suelo pélvico, reduce el riesgo de cáncer de próstata, mejora el sistema inmune y, sobre todo, es una manera rápida de que tu cuerpo genere endorfinas relajantes que ningún otro método puede conseguir. Bueno sí, tener relaciones sexuales con otra persona, pero eso lo habíamos descartado al principio del artículo.

Solo recuerda que si ejercitas tu derecho al onanismo estos días y estás rodeado de familiares hay que disimular bien el orgasmo, nada de grititos, y asegúrate de hacerlo en un lugar seguro. Si ni te acuerdas del nombre del novio de tu prima y ya le ves poco durante el año, se te van a quitar las ganas de hacerlo más a menudo como te pille dándote placer. Y mucho menos como te proponga ayudarte en tan personal tarea.

Y la soltería también tiene sus cosas buenas, como nada de ir a la casa de tu crush con cara de "qué pinto aquí", puedes destinar el dinero que habías ahorrado para tu hipotética pareja en un autorregalo, o te ahorras la fiesta de Nochevieja si no te va mucho eso de salir. Quien no se consuela es porque no quiere.

En definitiva: si estás chungui sintiéndote en soledad, a nadie amarga un dulce (léase pajilla). Prueba a cambiar el Ho-ho-ho por un sensual oh-oh-oh, y si eres bueno y tienes algo de suerte, quizá para Reyes te caiga pareja nueva. Quizá.