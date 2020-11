Paula Gonu confiesa que se identifica con Elena Cañizares tras su positivo en COVID-19

Paula Gonu ha contado en su último directo de Twitch con la presencia de Elena Cañizares, la estudiante de enfermería que ha pillado COVID-19 que se ha vuelto viral en Twitter por compartir la conversación de WhatsApp en la que sus compañeras de piso querían echarla por dar positivo.

A la influencer catalana le interesaba poder hablar en primera persona con Elena Cañizares ya que, según ha confesado en el directo, entiende cómo se está sintiendo al ser repudiada por su entorno más cercano. Hace un mes y medio que Gonu ha pasado la COVID-19 y sabe lo que es que la traten como una apestada: "Me parece una situación surrealista que se genere todo esto porque una persona esté enferma de COVID".

Tal y como ha relatado Paula, algunas de sus amigas no querían quedar con ella después de haber pasado los días de confinamiento establecido por las autoridades sanitarias ya que les daba 'cosa' juntarse con ella por haber estado contagiada.

Elena Cañizares ha reconocido que le advirtieron que podría ser ilegal subir las conversaciones de forma pública y que tomó las precauciones que creó necesarias para que no las identificaran pero que de ninguna de las maneras se podía imaginar que se le terminaría yendo tanto de las manos: "Borré el hilo para intentar calmar un poco las cosas pero la cosa sigue igual. No sé que más hacer ya".

Paula Gonu se ha permitido la licencia de darle un consejo, como influencer experta en polémicas que es: dejar que el tiempo pase, reírse con los memes (que además le benefician porque la gente la ve como la víctima) y esperar a que se calmen las aguas cuando llegue el siguiente fenómeno viral.

Elena ha aclarado que la PCR se la hicieron antes de poder ir al hospital por primera vez a realizar las prácticas, por lo que no tiene ni idea de donde lo ha podido pillar, algo que la 'raya un montón': "Estoy bien, no tengo ningún problema respiratorio ni nada, solo me duele un poco la espalda, no he perdido ni el olfato ni el gusto".

La joven enfermera cree que pasó el coronavirus de forma leve en marzo porque perdió durante dos meses el olfato y teme que pueda tratarse de un falso positivo: "Imagínate que todo esto para nada. Me da miedo hacerme la serología y que todo esto haya sido para nada".