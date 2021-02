Rosalía le 'hackea' el teléfono a su vecino y le gasta una broma

Rosalía se ha convertido en Dj improvisando una sesión para su vecino. La cantante ha compartido a través de Twitter esta historia surrealista mientras algunos de sus fans se creían que se trataba de una maniobra de distracción para hacerles creer que no se encontraba en la Super Bowl.

La cantante de 'Malamente' ha relatado que se ha conectado sin querer al bluetooth de su vecino, una forma muy simple de 'hackear' el teléfono de alguien hoy en día. Y es que de pronto ha escuchado cómo las canciones que estaba poniendo se reproducían en la casa de al lado.

Rosalía ha visto aquí una buena oportunidad para gastarle una broma y sorprenderle con una playlist improvisada y ecléctica de esas que le gustan a ella, que lo mismo te suenan Los Chunguitos que el último tema de Kanye West: "Me he conectado accidentalmente al bluetooth del vecino. En estas que mi móvil empieza a sonar en su casa, así que digo 'bueno, pues le voy a hacer una playlist en directo' y le he puesto Estrella Morente, Ian Isiah, Janis Joplin, Bon Iver, Romeo Santos...Tu sabes un poquito de todo".

La artista catalana ha continuado la broma con un segundo tweet en el que les comunicaba a sus fans cuál era la siguiente canción que se estaba reproduciendo: "Ahora sonando: como el agua - Camarón".

Sus seguidores se imaginaban qué cara se le ha debido de quedar a su vecino cuando viera que estaba sonando música de lo más aleatoria en su dispositivo. Recordemos que Rosalía está viviendo en Estados Unidos.

Otros estaban completamente convencidos de que Rosalía estaba fingiendo encontrarse en casa tranquilamente escuchando música de chill mientras en realidad se encontraba en los camerinos de la Super Bowl. Ya que esperaban verla actuar junto a The Weeknd, a pesar de que el canadiense desmintiera los rumores de que fuera a estar acompañado en el evento.