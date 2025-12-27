TOP 10
Los 10 artistas más escuchados de España en 2025
Con el cierre del año, hacemos un repaso a los 10 artistas musicales más escuchados de España en 2025, teniendo en cuenta cuáles han sido sus cifras en la plataforma de streaming de música Spotify.
Bad Bunny
Bad Bunny vuelve a ocupar el puesto del artista más escuchado en España, después de un par de años en los que perdió el título.
Quevedo
Le sigue de cerca Quevedo, que es quien más rivaliza cada año en cifras de streams en España con Bad Bunny.
Myke Towers
El tercer puesto va para Myke Towers, que ha conseguido posiciones muy destacadas en numerosos países.
JC Reyes
Y a muchos les ha sorprendido encontrar en un puesto tan alto a JC Reyes, que hasta hace poco no habría entrado en listas de este tipo.
Beéle
Lo mismo podría decirse de Beéle, que se queda con el quinto puesto en 2025.
Anuel AA
Y por suerte o por desgracia, Anuel AA sigue teniendo el tirón suficiente como para ser el sexto artista más escuchado del país.
Rauw Alejandro
Los fans de Rauw Alejandro parecen seguir siéndole fieles, ya que este año ha sido el séptimo artista más escuchado del país.
Mora
Por supuesto, Mora también entra en la lista, en un octavo puesto.
Dei V
Tenemos la entrada de Dei V en el noveno puesto.
Karol G
Y la última posición del top 10 va para la única mujer de esta lista, Karol G.
