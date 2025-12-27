Los 10 artistas más escuchados de España en 2025

Bad Bunny

Bad Bunny vuelve a ocupar el puesto del artista más escuchado en España, después de un par de años en los que perdió el título.

Quevedo

Le sigue de cerca Quevedo, que es quien más rivaliza cada año en cifras de streams en España con Bad Bunny.

Myke Towers

El tercer puesto va para Myke Towers, que ha conseguido posiciones muy destacadas en numerosos países.

JC Reyes

Y a muchos les ha sorprendido encontrar en un puesto tan alto a JC Reyes, que hasta hace poco no habría entrado en listas de este tipo.

Beéle

Lo mismo podría decirse de Beéle, que se queda con el quinto puesto en 2025.

Anuel AA

Y por suerte o por desgracia, Anuel AA sigue teniendo el tirón suficiente como para ser el sexto artista más escuchado del país.

Rauw Alejandro

Los fans de Rauw Alejandro parecen seguir siéndole fieles, ya que este año ha sido el séptimo artista más escuchado del país.

Mora

Por supuesto, Mora también entra en la lista, en un octavo puesto.

Dei V

Tenemos la entrada de Dei V en el noveno puesto.

Karol G

Y la última posición del top 10 va para la única mujer de esta lista, Karol G.