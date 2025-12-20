MOST LISTENED
Las 10 canciones más escuchadas de Spotify de la historia
Hay canciones que consiguen superar todos los récords; hoy, hacemos un repaso a los diez temas que han conseguido acumular más reproducciones en Spotify a lo largo de la historia. Cabe destacar que ninguna de ellas es interpretada por una mujer, ni en solitario ni como featuring.
Publicidad
Blinding Lights
Este retorno de The Weeknd supuso un éxito sin precedentes en todas las plataformas y emisoras, y no es de extrañar que sea la canción más escuchada de Spotify, con casi 6 mil millones de reproducciones.
Shape of You
Le sigue de cerca Shape of You, la canción más exitosa de Ed Sheeran, pero no la única en este top 10.
Starboy
The Weeknd parece ser el rey de Spotify, porque también ocupa la tercera posición en la lista con esta colaboración con Daft Punk.
Sweater Weather
Un hit descomunal para un grupo estadounidense que, por lo demás, no ha obtenido tanto reconocimiento a nivel internacional.
Someone You Loved
Reproducida hasta la saciedad, en radios de todo el mundo y también en Spotify.
As It Was
El hit que marcó el ascenso estelar de Harry Styles a figura destacada del pop internacional.
Sunflower
No tan reproducida en nuestro país, pero un hit indiscutible al otro lado del charco.
One Dance
¿Acaso queda alguien que no haya escuchado esta canción hasta la saciedad, ya sea o no por voluntad propia?
Stay
El hit más destacado de Justin Bieber, y eso que no ha tenido pocos. En esta ocasión, junto a The Kid LAROI.
Perfect
Ed Sheeran es el encargado de cerrar esta lista, raspando por poco la posición número diez.
Publicidad