Las 50 mejores canciones del 2025

Llevo desde 2016 creando una playlist en Spotify con las 50 mejores canciones del año, y la de 2025 tiene un significado especial: es la número 10. Diez años seleccionando canciones que, de alguna manera, resumen lo que ha sido mi año musical.

Desde enero voy acumulando en una lista privada todos los temas que llaman mi atención, los que me emocionan, los que me sorprenden o simplemente los que me acompañan en mi día a día. No importa si son éxitos masivos o pequeñas joyas no tan conocidas: lo importante es que, en algún momento, me hayan enganchado o siento que hayan sido importantes. Durante el año, esta lista va creciendo con novedades semanales, grandes discos, recomendaciones y descubrimientos.

Cuando llega diciembre, empieza la fase más minuciosa: reviso las listas de medios especializados, miro los lanzamientos del año y trato de no dejarme ninguna canción imprescindible fuera. Es un proceso que mezcla gusto personal y creterio: hay canciones que sabes desde el primer segundo que estarán ahí, y otras que llegan de forma inesperada.

Y luego llega la parte final: elegir las 50 canciones definitivas y ordenarlas. Es un momento de dar muchas vueltas, de decidir qué canción abre la lista y cuál cierra. Nunca queda perfecta, siempre hay temas que se quedan fuera, pero al final aprendes a convivir con ello. Esta lista no pretende ser una verdad absoluta, ni competir con las listas de Rolling Stone, Pitchfork o Billboard; es simplemente mi versión de lo mejor de 2025.

Esta es la décima edición de mi playlist anual, y como siempre, espero que encuentre su lugar en la banda sonora de tu año y que te sirva para descubrir canciones que quizás no conocías o se te habían pasado.

Este año creo que ha sido claramente el más español de todos con canciones de nuestro país o de Latinoamérica ocupando exactamente la mitad de la lista.

Desde el otro lado del charco tenemos canciones importantes de Bad Bunny, Conociendo a Rusia con Jorge Drexler, Santiago Motorizado o Mon Laferte.

El futuro y presente de la música española está en la lista con artistas como Repion, Carlos Ares, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, rusowsky, Juventude o Valeria Castro.

Un año lleno de grandes divas con canciones poderosísimas de Rosalía, Raye, Lily Allen, Amaia, Olivia Dean, Lady Gaga o Miley Cyrus entre otras.

Siempre hay algunos toques más rockeros y guitarreros este 2025 a cargo de Deftones, Turnstile, Kaleo y Yungblud.

Y por supuesto elecciones muy personales mías como Marazu, David Byrne, Bon Iver o la canción de Ed Sheeran que se me quedó bastante en bucle cuando salió.

Un top 5 que este año he tenido bastante claro con Rufus T.Firefly seguido de Rosalía, Raye, las Repion que se colaron a última hora y Leiva con Robe, al que perdimos recientemente.

Por último apuntar que de Rosalía podría haber puesto perfectamente Divinize en vez de La perla y de Leiva también dude si poner El polvo de los días raros.

Las 50 mejores canciones de 2025

50. Marazu - Fracaso en San Remo

49. Mon Laferte - Otra Noche de Llorar

48. Santiago Motorizado - La Revolución

47. KALEO - Bloodline

46. YUNGBLUD - Zombie

45. Viva Suecia - Dolor Y Gloria

44. Fontaines D.C. - It's Amazing To Be Young

43. Tom Basden - Our Love

42. Parcels - Yougotmefeeling

41. Veintiuno - Pide un deseo por mí

40. Benson Boone - Mystical Magical

39. Florence + The Machine - Everybody Scream

38. Quique González - Terciopelo azul

37. Lady Gaga - How Bad Do U Want Me

36. Sexy Zebras - Días de Mierda

35. Miley Cyrus - End of the World

34. Niña Polaca - Suena ABBA cuando enciendes el motor

33. Pulp - Spike Island

32. Valeria Castro - tiene que ser más fácil

31. Matt Berninger - Bonnet Of Pins

30. David Byrne - Everybody Laughs

29. JUVENTUDE - Morir en primavera

28. Addison Rae - Headphones On

27. CA7RIEL & Paco Amoroso - EL DÍA DEL AMIGO

26. Kali Uchis - All I Can Say

25. Jorge Drexler y Conociendo a Rusia - Desastres Fabulosos

24. Geese - Taxes

23. Los Estanques y El Canijo de Jerez - El murmullo de los perros

22. Turnstile - NEVER ENOUGH

21. Doechii - Anxiety

20. rusowsky - malibU

19. Olivia Dean - Man I Need

18. Amaia - Tengo Un Pensamiento

17. Bon Iver - There's A Rhythmn

16. Lily Allen - Pussy Palace

15. La Maravillosa Orquesta del Alcohol - Desde Marte

14. Royel Otis - who’s your boyfriend

13. Bad Bunny - NUEVAYoL

12. Sanguijuelas del Guadiana - Revolá

11. Black Country, New Road - Besties

10. Deftones - my mind is a mountain

9. Barry B - VICTORIA

8. Carlos Ares - Días de Perros

7. Ed Sheeran - Sapphire

6. Chappell Roan - The Subway

5. Leiva - Caída Libre (feat. Robe)

4. Repion - Cerrar los ojos

3. RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

2. ROSALÍA - La Perla

1. Rufus T. Firefly - El Principio De Todo