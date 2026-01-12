Abraham Mateo se "venga" en pleno directo de las burlas que Wismichu y AuronPlay le hicieron en el pasado

El cantante gaditano Abraham Mateo sorprendió a los asistentes de uno de sus últimos conciertos con una decisión poco habitual en este tipo de espectáculos. Antes de aparecer sobre el escenario, las pantallas del recinto comenzaron a emitir un montaje audiovisual que recopilaba fragmentos de vídeos antiguos en los que distintos creadores de contenido reaccionaban de forma burlona a su música, su imagen o su manera de expresarse en los inicios de su carrera.

Entre los clips proyectados se encontraban intervenciones de youtubers muy populares en España, como Wismichu o AuronPlay, que en su momento ironizaron sobre Abraham Mateo cuando aún era muy joven y se encontraba dando sus primeros pasos en la industria musical. El montaje no se limitaba a mostrar las burlas, sino que servía de introducción a un mensaje más amplio.

Tras la proyección del vídeo, el artista lanzó un discurso centrado en la experiencia de sentirse diferente, en el peso de las críticas y en cómo estas pueden marcar a una persona durante su crecimiento personal y profesional. Lejos de adoptar un tono confrontativo, Abraham Mateo utilizó ese material para reivindicar su trayectoria y subrayar que, pese a las opiniones negativas recibidas en el pasado, ha conseguido consolidarse como una figura estable dentro del panorama musical español.

El momento culminó con la salida del cantante al escenario, ya con el público plenamente entregado. Muchos asistentes interpretaron la escena como una manera simbólica de cerrar una etapa y transformar las burlas en un elemento de superación personal. La reacción en el recinto fue mayoritariamente positiva, con aplausos prolongados tras el discurso previo al concierto.

El gesto no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la forma en la que el artista había resignificado aquellas críticas. Algunos lo calificaron como una "venganza elegante", mientras que otros subrayaron el valor de exponer públicamente una parte incómoda de su pasado sin caer en el enfrentamiento directo.

Con esta acción, Abraham Mateo ha vuelto a situar el foco en un debate recurrente dentro del mundo del entretenimiento: el impacto que las burlas públicas pueden tener en artistas jóvenes y la posibilidad de transformar ese ruido en un discurso propio, años después, desde una posición de mayor madurez y reconocimiento.