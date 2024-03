Joe Keery (Stranger Things) se vuelve viral con esta canción que sacó hace dos años: El éxito de DJO y End Of Beginning

La música actual no deja de sorprendernos y cada vez son más las formas que tiene un artista o una canción de volverse viral. Antes de la llegada de internet, las redes sociales y los servicios de streaming era prácticamente imposible que Mariah Carey alcanzará el n1 cada navidad o que viviéramos fenómenos como el de Kate Bush con Running Up That Hill o más recientemente Sophie Ellis-Bextor con Murder On The Dancefloor.

En clave española tenemos el sorprendente caso de Iñigo Quintero con un éxito viral totalmente preparado y ahora, también desde TikTok, nos llega el sorprendente ascenso de una canción llamada End Of Beginning del artista DJO. Mientras lo que ha pasado con Iñigo Quintero es más o menos explicable lo que le ha ocurrido a DJO es pura magia viral de las redes sociales.

DJO es el nombre artístico con el que el actor americano Joe Keery, conocido por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, ha sacado dos discos en solitario. Primero fue Twenty Twenty en 2019 que pasó completamente desapericibido y después Decide en 2022 que ya hizo algo más de ruido llegando al puesto 92 en el Billboard 200.

Es en ese disco donde se encontraba la canción End Of Beginning que no fue sacada como single en su momento pero que en las últimas semanas ha resurgido gracias al boca a boca y la viralidad de TikTok hasta colocarse, en el momento de publicar esta noticia, en el nº4 en el Reino Unidom el nº3 en el top 50 global de Spotify y el nº25 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

La canción, una oda melancólica a Chicago y el paso a una nueva fase de la vida, ha experimentado un resurgimiento liderado por TikTok que resulta algo desconcertante para la estrella de Stranger Things.

"Literalmente no tengo idea de lo que está pasando", ha asegurado Keery en una reciente entrevista con Rolling Stone. "Probablemente estoy más confundido que nunca, pero es realmente genial ver que algo que has escrito afecta a las personas y hace que lo asuman como propio y en sus propias vidas".

"Cuando estoy de vuelta en Chicago lo siento / otra versión de mí, estaba en eso", canta en el estribillo melancólico de esta canción que cada vez está enganchando a más gente.

"Me encantan las canciones que son realmente específicas", dice. "En lo específico, la gente puede verse a sí misma en la canción. La gente sustituye [mi experiencia] por su propia versión de sus propias vidas. No es un sentimiento único en sus propias vidas".

El disco DECIDE se grabó en lo que Keery describe como "una locura MIDI" durante la pandemia y está creado casi en su totalidad en ordenadores y producido de forma remota. Pero por pura casualidad decidió volver a los instrumentos analógicos y a una mayor sencillez a la hora de grabar End Of Beginning, que fue el último tema escrito para el disco.

No sabemos a dónde llegará está canción, si servirá para impulsar definitivamente la carrera musical de Keery o si el esperado final de Stranger Things ayudará a que siga creciendo.