¿Va a actuar Rosalía en Madrid en Semana Santa?

Son sólo rumores, y como tales conviene tomarlos con cautela, pero la expectación es máxima: todo el mundo está pendiente de que Rosalía anuncie por fin la gira de LUX. Y, ante el revuelo que se ha generado en los últimas días, es imposible no comentarlo.

Según publicaba El Mundo, Rosalía actuaría en el Movistar Arena de Madrid durante la Semana Santa de 2026 dentro de la gira de LUX. La información apunta a que la artista catalana podría ofrecer hasta cuatro conciertos consecutivos en el recinto madrileño, un espacio que ya hizo suyo en 2022 con dos actuaciones memorables durante la era Motomami.

Estas posibles fechas coincidirían con la próxima Semana Santa, que en 2026 cae entre el 30 de marzo y el 5 de abril. El Mundo cita "distintas fuentes del sector" para sostener que Rosalía habría reservado esos días festivos —en concreto el 2 y el 3 de abril, aunque se barajan más jornadas— para presentar en Madrid su nuevo álbum, el aclamado LUX. Una noticia que los fans ya dan prácticamente por hecha, pese a que todavía no existe ningún tipo de confirmación oficial por parte del equipo de la artista.

La supuesta elección de estas fechas no ha pasado desapercibida: muchos seguidores han señalado lo simbólico que resultaría que Rosalía actuara en Semana Santa teniendo en cuenta la profunda carga espiritual, estética y religiosa que atraviesa el universo conceptual de LUX. La coincidencia sería, como mínimo, llamativa y coherente con la narrativa del disco.

Mientras tanto, y a la espera de que Rosalía despeje cualquier duda y anuncie oficialmente su gira mundial, la cantante continúa su tour promocional por Sudamérica, donde sigue presentando "LUX" en distintos eventos y apariciones públicas.