Adele podría protagonizar el próximo show de Super Bowl: ¿Y Taylor Swift?

La cantante británica Adele se perfila como una de las principales apuestas para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que tendrá lugar en febrero de 2026 en el Levi's Stadium, California. Reportes que citan fuentes cercanas a la NFL y Roc Nation (la compañía responsable de los espectáculos del intermedio) indican que ya se están manteniendo negociaciones para contar con ella en ese escenario tan codiciado.

De concretarse el acuerdo, se trataría de un regreso muy esperado por parte de Adele, quien en 2016 rechazó una propuesta similar aduciendo que el espectáculo "no es sobre música" y que no se veía cómoda con una producción excesiva específicamente visual. Esa negativa quedó en la historia, pero ahora su nombre resurge con fuerza como posible cabeza de cartel del intermedio más visto del deporte estadounidense.

El rumor del posible protagonismo de Adele ha generado, inevitablemente, que otros nombres salten a la palestra mediática. Entre ellos, Taylor Swift aparece como una candidata recurrente. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha comentado que Swift "sería bienvenida en cualquier momento" y ha calificado su participación como un "quizás". Según Glamour, la decisión dependerá en buena medida de Roc Nation, la productora que tradicionalmente elige al artista del medio tiempo.

Lo que distingue a la opción Adele es que su estilo artístico se enfoca en la voz, la emoción y la interpretación íntima. Esto contrastaría con los espectáculos usuales del evento, más orientados a grandes producciones, coreografías y efectos visuales. Su inclusión implicaría, para muchos, un giro hacia una propuesta menos escénica y más centrada en la música pura.

Sin embargo, todo esto sigue siendo especulación al día de hoy. Ni la NFL ni Roc Nation, ni Adele ni su equipo han hecho declaraciones públicas que confirmen algo definitivo. En paralelo, los medios siguen apuntando a que otros artistas como Miley Cyrus o, claro, Taylor Swift, podrían también entrar en la lista de opciones. Para Taylor Swift en particular, los rumores tienen sentido desde varios ángulos: su fama global, su relación con el fútbol americano (por Travis Kelce), y la cercanía entre el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl (programado para octubre) y la fecha del Super Bowl.

En definitiva, aunque Adele lidera las posibilidades en las informaciones actuales, la expectativa se mantiene abierta. La decisión sobre quién encabezará el show de medio tiempo está en manos de la NFL y Roc Nation, y será uno de los anuncios más esperados del año musical.