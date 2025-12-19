Agorazein suma dos fechas más en Madrid por el 10º aniversario de Siempre

Después de llevarnos la sorpresa de la vuelta de Agorazein a los escenarios, muchos seguidores han revivido una etapa clave de la música urbana española. El colectivo madrileño, que marcó profundamente la década pasada, regresa recordándonos que su música nunca desapareció, siguió viva en la memoria y en las playlists de toda una generación. La reacción masiva del público, agotando entradas en tiempo récord, ha obligado al grupo a anunciar dos nuevas fechas, confirmando que el interés por su legado sigue siendo enorme.

Agorazein no fue solo un grupo de rap, sino un movimiento que redefinió la escena independiente en España. Integrado por C. Tangana, Sticky M.A, Jerv.agz, Fabianni, el colectivo supo mezclar rap, R&B y una estética muy ligada a internet y a la vida cotidiana de los jóvenes de entonces. Su influencia se percibe todavía en muchos artistas actuales.

Este regreso también ha reavivado la atención sobre C. Tangana, quien llevaba tiempo alejado de los escenarios. El artista madrileño ha estado centrado en nuevos proyectos audiovisuales, destacando como director de su propio documental "Esta ambición desmedida" y como director de "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", película que ha sido galardonada con dos premios Goya, consolidando su figura como creador más allá de la música.

Por su parte, Sticky M.A. ha sido el miembro más constante en lo musical. Durante este año ha publicado varios sencillos como "Misiones" o "Volteretas", manteniendo su estilo introspectivo y experimental, y demostrando que sigue siendo una pieza clave del sonido Agorazein.

Lo que iba a ser una fecha única en el Movistar Arena se ha transformado finalmente en cuatro conciertos consecutivos. A las primeras fechas se suman los días 17 y 18 de noviembre, cuyas entradas salen a la venta hoy viernes a las 12:00 y podrán adquirirse a través de Baila FM o DICE. Serán cuatro noches de emoción, gritos, recuerdos y mucha nostalgia, celebrando lo que este colectivo significó (y sigue significando) para toda una generación. Agorazein vuelve y con él, una parte imborrable de la historia del rap español.