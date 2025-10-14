Cuarto Azul World Tour: Aitana anuncia las primeras fechas de su gira mundial para 2026

La espera ha terminado: Aitana ha confirmado oficialmente las primeras fechas de su Cuarto Azul World Tour, la gira internacional con la que llevará su último disco por medio mundo. Tras arrasar con sus conciertos en los estadios de Madrid y Barcelona este verano, la artista catalana se embarca ahora en la que promete ser la gira más grande y ambiciosa de su carrera.

El tour arrancará en Latinoamérica, donde Aitana actuará por primera vez en algunos de los festivales más importantes del continente. Su primer concierto será el 14 de marzo en Buenos Aires, dentro del Lollapalooza Argentina, y una semana después, el 22 de marzo, formará parte del Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Después de esa primera etapa, Aitana regresará a España para una larga gira de primavera y verano que la llevará por todos los rincones del país. Estas son las fechas confirmadas hasta ahora:

Mayo: Roquetas del Mar (día 9), Murcia (15), Valencia (22) y Albacete (29).

Junio: Sevilla (5), Palma de Mallorca (12 y 13), Fuengirola (19) y Avilés (26).

Julio: Las Palmas de Gran Canaria (4), Zaragoza (10), Cádiz (12), Úbeda (18) y A Coruña (22).

Septiembre: Barcelona (4), Madrid (11) y Bilbao (18).

En otoño, Aitana cruzará de nuevo el Atlántico para llevar Cuarto Azul de vuelta a Latinoamérica. En octubre actuará el 21 en Argentina, y a continuación visitará varias ciudades de México: Monterrey (28), Guadalajara (30) y Querétaro (31). Ya en noviembre cerrará esa etapa con conciertos en Puebla (4) y Ciudad de México (6).

Pero eso no es todo. La cantante también ha confirmado que la gira pasará por Estados Unidos —con fechas en Los Ángeles, Miami y Nueva York— y por Europa, donde planea visitar Londres, Milán y París. Las fechas concretas aún no se han revelado, pero todo apunta a que el calendario completo se anunciará en las próximas semanas.

Con Cuarto Azul, Aitana ha consolidado su evolución artística y su proyección internacional. Ahora, con este tour global, la exconcursante de Operación Triunfo da el salto definitivo hacia una nueva etapa de su carrera: una en la que su nombre suena cada vez más fuerte en los escenarios del pop internacional.