Aitana se cambia el nombre en Instagram y dispara los rumores sobre una nueva etapa

Aitana ha dejado atrás el nombre de usuario con el que llevaba casi una década identificándose en Instagram. Desde ahora, quienes quieran encontrar su perfil ya no deberán buscar @aitanax, sino simplemente @aitana. El cambio, efectivo desde esta semana, ha sido interpretado como el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, en la que la artista consolida su nombre sin añadidos ni referencias al pasado.

La cantante ha presentado este nuevo usuario con una publicación sencilla: un selfie frente al espejo en el que deja ver, de forma explícita, su nuevo nombre en la red social. Sin mensajes extensos ni explicaciones añadidas, el gesto ha bastado para que sus seguidores entendieran el carácter simbólico de la decisión. No es la primera vez que Aitana realiza un movimiento de este tipo. Ocho años atrás, eliminó el "ot2017" que acompañaba a su nombre tras su paso por Operación Triunfo, un primer paso para desligarse de esa etapa inicial.

La supresión definitiva de la "x" refuerza ahora una identidad más directa y reconocible a nivel global. En el ecosistema de las redes, disponer de un nombre limpio y fácilmente identificable es un valor estratégico, especialmente para artistas con ambición internacional. No es habitual que cuentas con usuarios tan codiciados queden disponibles, y en muchos casos las plataformas no facilitan su cesión.

Aunque Instagram no permite transferencias directas de nombres de usuario, existen vías para reclamarlos si se trata de cuentas inactivas y el solicitante posee una marca registrada. En esos casos, se puede iniciar un proceso de verificación por derechos de marca, algo habitual entre figuras públicas y grandes empresas. También puede suceder que, simplemente, se compre el dominio de dicho nombre.

Aun así, el dominio del nombre de usuario @aitanax sigue perteneciendo a su equipo de trabajo, ya que, aunque hayan conseguido comprar el nombre @aitana, la cuenta anterior sigue siendo suya. Este tipo de movimientos son frecuentes tras modificaciones de perfiles muy seguidos, aunque no tienen impacto directo en la cuenta oficial de la artista.