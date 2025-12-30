Aitana cierra 2025 con un emotivo mensaje en la publicación de un amigo de Plex

El cierre de 2025 ha llegado, como siempre, acompañado de balances personales en redes sociales, y Aitana no ha sido la excepción. La cantante ha dejado un mensaje breve pero significativo en una publicación compartida por un amigo de Plex, un gesto que resume un año intenso en lo profesional y estable en lo personal.

El gesto se produjo en una recopilación de imágenes publicada por Krufy, amigo cercano de Plex. Entre las fotografías publicadas por Krufy aparecen escenas de viajes, celebraciones y encuentros en las que Aitana y Plex, entre otros, comparten espacio con amigos y familiares, reflejando una convivencia continuada a lo largo del año.

En ese carrusel, la artista catalana dejó un comentario que no pasó desapercibido: "Qué regalito este año". Un mensaje sencillo, pero suficiente para muchos seguidores como para interpretar que 2025 ha sido un año especialmente positivo para ella, más allá de los hitos profesionales.

Desde el punto de vista musical, el balance de Aitana ha estado marcado por el lanzamiento de Cuarto Azul, un trabajo que consolidó su evolución artística y que vino acompañado de la minigira Metamorfosis Season. A ello se sumó el anuncio de Cuarto Azul World Tour, que proyecta su carrera hacia 2026 con una agenda internacional ambiciosa.

En paralelo, su relación con Plex se ha convertido en uno de los focos de atención del año. La pareja sorprendió al hacer pública su relación en 2025 y, pese a los rumores puntuales de crisis que circularon recientemente, las imágenes compartidas en esta publicación apuntan a un momento de estabilidad.

Además, este año Aitana se ha integrado por completo en el entorno más próximo del creador de contenido. La hemos visto en fotos, por ejemplo, junto a Anix, hermana de Plex, en otro momento clave tras su actuación en La Velada del Año.

En los últimos días, además, la pareja ha sido vista paseando y realizando compras navideñas por el centro de Madrid. Sin grandes declaraciones ni comunicados, Aitana ha optado por cerrar el año con un mensaje breve, dejando que las imágenes y los gestos hablen por sí solos.