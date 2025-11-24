Aitana explica por primera vez cómo conoció a Plex en el último vídeo de Ibai Llanos

Aitana y Plex se han consolidado como una de las parejas más comentadas del panorama mediático español. A pesar de la exposición pública que ambos manejan en su día a día, lo cierto es que hasta ahora se conocían pocos detalles sobre cómo comenzó su relación. Ese misterio cambió en el último vídeo de Ibai Llanos, donde la artista decidió aclarar, por primera vez, cómo se produjo el primer contacto entre ellos.

La situación surgió durante un concurso organizado por el streamer, en el que Aitana y Plex actuaban como jurado. El reto consistía en adivinar si las personas que se presentaban ante ellos eran pareja o no, una dinámica que propició comentarios distendidos sobre relaciones y formas de ligar. En ese contexto, Ibai bromeó con que Plex solía iniciar conversaciones respondiendo stories de Instagram, insinuando que ese método podría haber sido el origen de su vínculo con la cantante.

Sin embargo, Aitana intervino para corregir la historia. Según explicó, fue ella quien decidió escribirle primero a Plex. "Le hablé yo", afirmó, ante la sorpresa del streamer. La artista matizó además que ese mensaje inicial estaba relacionado con una invitación a la premiere de Cuarto Azul, aunque reconoció que no fue exactamente en ese orden como se desencadenaron los hechos. Su declaración desmonta así la teoría más extendida entre los seguidores, que situaba el primer encuentro en la grabación del vídeo La vuelta al mundo, en el que ambos aparecían juntos durante un viaje a Japón.

Este nuevo detalle aporta contexto a la evolución de la pareja, especialmente teniendo en cuenta que las primeras imágenes públicas de ambos surgieron precisamente en ese proyecto audiovisual. A día de hoy, la relación entre Aitana y Plex atraviesa un momento estable, y ambos han optado por mostrarse con mayor naturalidad en redes y apariciones públicas. Una actitud que refleja, según su entorno, una etapa más madura y consolidada en su vida personal.