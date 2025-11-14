Aitana gana su primer Latin Grammy y dedica el premio a Plex: "Le quiero con todo mi corazón"

Aitana Ocaña vivió este jueves una de las noches más significativas de su carrera al recibir su primer Latin Grammy. La ceremonia, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, reconoció el trabajo gráfico de su disco Cuarto Azul en la categoría de mejor diseño de empaque, un galardón que la artista catalana recibió con evidente emoción.

En su intervención, Aitana confesó sentirse sorprendida por un reconocimiento que, según dijo, había soñado desde sus inicios. "Nunca en mi vida he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar", afirmó ante el público, todavía incrédula.

La cantante dedicó buena parte de su discurso a agradecer a quienes han formado parte del proyecto. Mencionó a la Academia, a Universal Music y a su compañía de management, además de destacar el apoyo continuo de su equipo más cercano. También tuvo palabras de reconocimiento para su representante, Miki, y para los profesionales que han acompañado la producción del álbum.

El momento más personal llegó cuando Aitana quiso incluir en los agradecimientos a su familia y a su pareja, el creador de contenido conocido como Plex, cuyo nombre real es Daniel. La artista aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras especialmente afectuosas: "Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón", declaró desde el escenario, una afirmación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El galardón supone un nuevo hito en la trayectoria de Aitana, que continúa consolidándose como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional. Con Cuarto Azul, la cantante ha reforzado su presencia en el mercado latino y ha demostrado la capacidad de su equipo para crear un proyecto artístico completo tanto en lo musical como en lo visual.