Aitana habla de lo "enamorada" que está de Plex cuando le preguntan por su ausencia en los Latin Grammy

Sevilla ha acogido una de las galas musicales más importantes del panorama internacional y la noche ha dado lo que prometía: ser una velada memorable en la que los grandes artistas han sido homenajeados como se merecen. Una alfombra roja deslumbrante y un escenario con actuaciones a la altura de las circunstancias hicieron vibrar a la ciudad andaluza.

Durante el evento, pudimos ver a una Aitana resplandeciente. La cantante estaba feliz de poder acudir a lo que, en sus propias palabras, "significaba todo". De hecho, afirmó que "le emocionaba que los Latin Grammy, la academia de la música, quiera homenajear a Manuel Alejandro"; haciendo referencia al artista de Jerez que fue protagonista de la noche.

Aitana en La Velada del Año V | Gtres

Ahora bien, en un evento de estas características no habría sido raro ver a su pareja actual, Plex. Sin embargo, no hubo rastro alguno del creador de contenido y, cuando le preguntaron a Aitana si la había acompañado, fue clara: "No, cada uno estamos trabajando".

Aunque esta distancia entre ambos no parece ser impedimento para que su relación siga su curso. Porque, tal y como confesó, sigue muy "enamorada" de su pareja y todo indica a que sigue igual que el primer día.

Sea como sea, los Latin Grammy han hecho historia en Sevilla y Aitana claramente sentía un absoluto orgullo por haber podido acudir a la gala.