Aitana y Plex celebran juntos el cambio de año: la Nochevieja más especial de la pareja

La Nochevieja suele convertirse en un escaparate simbólico para muchas parejas conocidas, y este año no ha sido una excepción. Aitana y Plex optaron por una celebración discreta, lejos de grandes escenarios o mensajes elaborados, pero suficientemente clara. Una foto frente al espejo, difundida en redes sociales, mostró a ambos enamorados y cómplices.

Más allá de la imagen, el recorrido de la pareja explica el significado de este gesto. Desde hace meses, Aitana y Plex han ido normalizando su presencia conjunta en el espacio público. Sin prisas ni anuncios formales, su relación se ha ido construyendo a base de apariciones compartidas y comentarios medidos. La cantante, en distintas intervenciones recientes, ha destacado el apoyo personal que recibe del youtuber en una etapa especialmente intensa de su carrera profesional.

Ese respaldo también se ha materializado en hechos visibles. Plex ha acompañado a Aitana en conciertos, actos promocionales y eventos relevantes del sector musical, integrándose con naturalidad en un entorno marcado por la exposición mediática. Su presencia constante ha contribuido a reforzar la percepción de una relación estable, ajena a la estrategia y más cercana a la cotidianeidad.

El origen de esta historia se remonta a la pasada primavera, cuando un viaje a Japón despertó las primeras especulaciones. En aquel momento, ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando confirmaciones y esquivando preguntas directas. Con el paso del tiempo, esa discreción inicial dio paso a una actitud más abierta, en la que la complicidad dejó de ser un rumor para convertirse en una evidencia.

La declaración pública de Plex, asegurando recientemente que Aitana es "la mujer de su vida", marcó un punto de inflexión. Desde entonces, los gestos han sustituido a las palabras. La despedida conjunta de 2025 se interpreta así como un paso más en una relación que ha dejado de ocultarse y que inicia 2026 desde una posición de confianza y serenidad, sin necesidad de explicaciones adicionales.