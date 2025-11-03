Aitana y Plex se disfrazan de vampiros para celebrar Halloween

Halloween se ha convertido en una de las fechas más esperadas por los artistas e influencers, y Aitana Ocaña no ha sido la excepción. La cantante, que acostumbra a compartir con sus seguidores sus disfraces más originales, celebró este año el 31 de octubre de una manera muy especial, junto a su pareja, el creador de contenido Plex.

Ambos acudieron a una fiesta organizada por el propio Plex y su representante, Paconi, en una localización digna de una película de terror, decorada con todo tipo de detalles macabros y luces tenues que creaban una atmósfera de misterio. Entre telarañas, ataúdes y candelabros antiguos, los asistentes disfrutaron de una noche cargada de música y diversión.

El detalle que más llamó la atención fue el disfraz de la pareja. Aitana y Plex optaron por un look de vampiros clásicos, con capas oscuras, maquillaje pálido y detalles en rojo intenso. Su elección causó sensación entre los invitados y en redes sociales, donde las imágenes no tardaron en hacerse virales.

Aunque la cantante no ha compartido aún fotografías de ambos juntos, fue Plex quien publicó en su cuenta de Instagram una instantánea en la que aparecen los dos caracterizados, confirmando así su presencia conjunta en la fiesta. Por su parte, Aitana compartió con sus más de cuatro millones de seguidores una imagen en la que posa de forma divertida frente a un gran retrato de Plex caracterizado como vampiro, una de las imágenes más comentadas de la noche.

El público no tardó en llenar las redes de comentarios elogiando el estilismo y la complicidad de la pareja. Con esta aparición, Aitana y Plex reafirman su buena sintonía tanto en lo personal como en lo profesional, dejando claro que forman una de las parejas más seguidas del star system actual.