Aitana, preocupada por la vuelta de la delgadez extrema entre los jóvenes: "Me preocupa muchísimo"

Aitana abordó en el podcast Envinadas distintos temas relacionados con su vida personal y profesional, pero uno de los momentos más comentados llegó cuando expresó de forma directa su preocupación por la reaparición de la delgadez extrema como ideal estético. La artista planteó que percibe un retorno claro de esta tendencia y señaló que le inquieta por las implicaciones que puede tener en la conducta alimentaria de los más jóvenes. Según afirmó, la idea de que la extrema delgadez vuelva a presentarse como deseo o referencia social constituye un riesgo que no debería subestimarse.

La cantante contextualizó su preocupación recordando comentarios que recibió en el pasado, cuando compartió una fotografía en bikini con 18 años y algunas personas interpretaron su imagen como una posible incitación a la anorexia. Explicó que, en aquel momento, lejos de querer adelgazar, su objetivo era ganar peso debido a que siempre había sido muy delgada.

Según relató, se pesaba con frecuencia y vivía con ansiedad cualquier indicio de no haber engordado, una situación que incluso generó inquietud médica. Aitana admitió que aquellos juicios externos llegaron a afectarle hasta el punto de borrar la fotografía, pese a que la imagen reflejaba simplemente su constitución física.

En su intervención, insistió en que la presión estética no solo proviene de las redes sociales, sino también de un entorno donde estas tendencias resurgen de manera cíclica. Subrayó que considera especialmente preocupante que algunas personas busquen justificar comportamientos dañinos bajo la apariencia de hábitos saludables. Para la cantante, la conversación sobre la delgadez extrema debe mantenerse abierta, tanto para proteger a quienes puedan desarrollar trastornos alimentarios como para evitar que los cuerpos reales sean interpretados desde prejuicios o estigmas.