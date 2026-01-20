Aitana reorganiza su equipo a las puertas de su gira internacional tras la salida de su asistente personal

Aitana atraviesa un momento de plena actividad profesional mientras ultima los detalles de la gira Cuarto Azul World Tour, con la que dará el salto definitivo al circuito internacional. El tour arrancará el próximo 14 de marzo en Argentina y recorrerá varios países, consolidando una trayectoria que ha ido creciendo de forma sostenida desde sus inicios. En este contexto, la cantante afronta ahora una nueva reestructuración interna dentro de su equipo de trabajo.

Según ha adelantado el medio Look, Valle, su asistente personal y estilista de confianza, ha decidido poner fin a su relación laboral con la artista. La desvinculación se habría producido por motivos estrictamente profesionales, sin que existan desavenencias personales entre ambas partes. Valle habría optado por centrar sus esfuerzos en nuevos proyectos propios tras varios años vinculada al desarrollo artístico de la cantante.

La relación profesional entre Aitana y Valle se remonta a los primeros compases de la carrera de la intérprete. Inicialmente incorporada como estilista, su papel fue ampliándose con el tiempo hasta convertirse en una figura clave dentro del equipo, asumiendo funciones de asistencia personal y coordinación. Su cercanía con la artista la situó como una de las personas de mayor confianza en su día a día profesional.

Desde el entorno de ambas se subraya que la decisión se ha tomado de mutuo acuerdo y que la relación personal se mantiene intacta. De hecho, la propia Aitana habría respaldado el paso dado por su exasistente, apoyando su intención de emprender nuevos caminos profesionales. Esta sintonía quedó reflejada también en el documental Metamorfosis, donde la cantante puso en valor el trabajo de su equipo y el apoyo recibido en momentos especialmente exigentes.

Esta salida se produce apenas un año después de otro movimiento relevante en el entorno de la artista: la marcha de su exmánager, Nuria Andreu, quien abandonó el proyecto pocos días antes del estreno del citado documental. Desde entonces, Andreu ha mantenido un perfil público discreto, pese a su amplia experiencia previa con artistas de primer nivel.

Con estos cambios, Aitana encara una etapa decisiva en su carrera, marcada por la consolidación internacional y la reorganización de un equipo que deberá acompañarla en uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.