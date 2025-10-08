Amaia anuncia gira y, para sorpresa de sus fans, no pasará por Madrid

Amaia Romero ha revelado las fechas de su próxima gira, que llevará por título Arenas, y que la consolidará en una dimensión más ambiciosa dentro de la música en directo. Los conciertos, que tendrán lugar en grandes recintos, marcarán un cambio de formato respecto a sus anteriores giras, con un enfoque más espectacular tanto en producción como en escenografía.

Entre las ciudades incluidas en la gira figuran Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, A Coruña y Pamplona, su localidad natal. Sin embargo, la ausencia de Madrid ha generado sorpresa entre sus seguidores, ya que tradicionalmente ha sido una de las paradas más destacadas en las giras de la artista. En redes sociales, muchos fans se han mostrado extrañados y han pedido una explicación o la posibilidad de que se anuncie una fecha adicional más adelante.

Ni la cantante ni su entorno han comentado los motivos de esta exclusión, aunque algunas teorías apuntan a cuestiones logísticas o de disponibilidad de recintos. Amaia, por su parte, no ha hecho declaraciones al respecto, limitándose a compartir el cartel de la gira y un mensaje en el que expresa su entusiasmo por volver a los escenarios.

La artista, que se encuentra en uno de los momentos más sólidos de su carrera, continúa presentando su último trabajo discográfico, caracterizado por un sonido más maduro y una estética personal cada vez más definida. Con esta nueva gira, Amaia busca afianzar su conexión con el público en directo y seguir evolucionando dentro del panorama musical español.