Amaia y Carolina Durante sorprenden cantando juntos en el Cooltural Fest después de años sin hacerlo

El Cooltural Fest, celebrado en Almería, vivió un momento muy esperado por los fans del pop indie nacional. Amaia Romero, presente en el cartel del sábado, hizo una aparición sorpresa junto a Carolina Durante, la banda que grabó el tema Perdona (Ahora Sí Que Sí) con ella en 2018. El público respondió con entusiasmo a su presencia y fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos del festival.

La canción, que hasta ahora solo se había interpretado en contadas ocasiones, fue recibida entre aplausos y cámaras alzadas por los asistentes. Amaia y Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, compartieron miradas cómplices mientras cantaban juntos versos emblemáticos como "No respondas mis mensajes, no merezco tu atención"

La aparición representa el primer encuentro musical entre ambos desde que terminaran su colaboración en aquella pieza que fusionó su talento. Muchos espectadores consideraron que era "historia de España" verlos de nuevo juntos, como algunos postearon en redes sociales.

Este momento también añade un capítulo preciado en la trayectoria de ambos artistas: para Amaia fue una reafirmación de su solidez como figura del pop contemporáneo, mientras que para Carolina Durante reafirma su posición como banda referente del indie peninsular.

En definitiva, el Cooltural Fest fue testigo de una convivencia artística que va más allá del escenario: la dimensión humana y la autenticidad compartida cobraron protagonismo en una noche que muchos recordarán como inolvidable.