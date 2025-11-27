Amaia comparte su anécdota más incómoda a la entrada de una discoteca: "Me fui con el rabo entre las piernas"

Durante su paso por el podcast La Ruina, Amaia ha contado su anécdota más incómoda. Todo comenzó con una cena tranquila con su mejor amigo que acabó convirtiéndose en una noche de fiesta que Amaia no olvidará fácilmente. Tras tomar una copa en una coctelería, ambos decidieron continuar la velada en una conocida discoteca de Barcelona. La artista explicó que se trataba de una fiesta de ambiente y que, confiada por el tipo de público que suele seguir su música, pensó que sería reconocida con facilidad.

Según relató en el programa, al llegar a la puerta se dirigió al responsable del acceso con una mezcla de nervios y seguridad: se presentó a sí misma y, en un intento algo torpe de conseguir entrar gratis, le preguntó si era gay. La respuesta del portero fue un simple y rotundo "no", lo que, en palabras de la propia Amaia, la hizo "muy pequeña" en cuestión de segundos.

Lejos de facilitarle la entrada, el trabajador le recordó que, si realmente era tan conocida como decía, también tendría dinero suficiente para pagar la entrada. El resultado fue tan incómodo como rápido: Amaia pidió disculpas y se marchó sin poder acceder al local, pasando —según contó entre risas— de la seguridad total a irse "con el rabo entre las piernas".

La anécdota, narrada con naturalidad y mucho sentido del humor, desató las risas del público presente en el programa y se viralizó rápidamente en redes sociales. Numerosos usuarios compartieron el clip destacando la capacidad de la cantante para reírse de sí misma y normalizar situaciones en las que cualquiera puede verse reflejado. Entre los comentarios más repetidos se leía que Amaia volvía a ser "icónica" por su forma de contar la historia sin filtro ni poses de estrella. Y es que, ciertamente, no puede dejar de serlo.