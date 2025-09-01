Ana Mena hace historia con su primer concierto en Japón ante 60.000 personas

Ana Mena continúa ampliando fronteras y sumando hitos a su trayectoria. La artista malagueña ofreció en Tokio su primer concierto en Japón, un evento que congregó a 60.000 espectadores en el Estadio Olímpico de la capital. La cita no solo supone un récord en su carrera, sino también un acontecimiento histórico al tratarse de la primera cantante española que logra un lleno de estas dimensiones en el país nipón.

Durante el espectáculo, la intérprete de Música ligera y Las 12 repasó sus grandes éxitos y dedicó un bloque especial a los temas que más han sonado en Italia y Latinoamérica, dos de los mercados internacionales donde ha consolidado su popularidad en los últimos años. La puesta en escena incluyó coreografías, pantallas gigantes y un despliegue técnico que sorprendió a los asistentes, quienes corearon varias de sus canciones en español.

Ana Mena no ocultó su emoción y en varias ocasiones agradeció el recibimiento del público japonés. En sus declaraciones posteriores, señaló que cumplir este sueño era un momento que jamás olvidará y que supone un impulso para seguir trabajando en su carrera internacional.

El impacto del concierto ha sido notable también en medios locales, que destacan la conexión de la artista con el público pese a las barreras culturales y lingüísticas. La intérprete andaluza ha conseguido abrirse paso en un mercado tradicionalmente difícil para artistas europeos, reforzando su imagen como una de las voces más internacionales de la música española actual).

Este hito se suma a otros logros recientes de Ana Mena, como sus giras por Latinoamérica y Europa, y confirma que su proyección ya no conoce fronteras. Desde Málaga hasta Tokio, su nombre se consolida como sinónimo de éxito global.