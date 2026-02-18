Analizamos el videoclip de Sauvignon Blanc de Rosalía: Santa Teresa de Jesús, un Rolls Royce en llamas y un hombre de verde

Siempre que una artista como Rosalía saca un nuevo videoclip, el mundo digital se detiene un poco para analizarlo, y con 'Sauvignon Blanc' no ha sido diferente. Primero fue Berghain, después fue La Perla y ahora le toca a esta canción etérea, espiritual y hasta mística de su disco 'LUX'.

Bajo la dirección de Noah Dillon, el clip no es solo una pieza visual, sino un manifiesto de desapego que ha dejado a las redes sociales llenas de teorías y análisis técnico. Desgranamos los puntos clave de este nuevo imaginario.

La historia detrás del vino: El desapego material

A diferencia de otros hits, 'Sauvignon Blanc' es una oda a la honestidad intelectual. Rosalía utiliza el vino como una metáfora de elegancia austera frente a la ostentación. La letra es una declaración de intenciones: deshacerse de los collares de perlas y el caviar para priorizar un vínculo emocional puro. Es, en esencia, la búsqueda de una "vida ligera".

El éxtasis de Santa Teresa y la levitación

La referencia central del vídeo es puramente mística. Rosalía se inspira en la figura de Santa Teresa de Jesús. En el clímax del clip, vemos a la artista elevarse sobre la arena del desierto, un guiño directo a los "éxtasis" y las levitaciones que la santa describía en sus escritos tras alcanzar una conexión divina máxima.

Pero, ¿cómo se rodó esa escena tan etérea? El "making of" ha revelado un detalle técnico fascinante que refuerza la narrativa de la canción. Para lograr que Rosalía flote sin cables visibles, se utilizó a un especialista de efectos visuales —el ya famoso "hombre de verde"— que la sostiene físicamente durante la toma para luego ser borrado en postproducción. Este personaje invisible representa a esa "pareja" o conexión espiritual que la eleva sobre lo terrenal.

El Rolls-Royce en llamas: Purificación

Si hay una imagen que se ha vuelto viral es la del Rolls-Royce ardiendo en mitad de la nada. No es solo un recurso estético; es el símbolo del sacrificio final. Al quemar un objeto de lujo tan icónico, Rosalía escenifica la renuncia a los bienes materiales. Es el fuego purificador que limpia el camino hacia su nueva etapa artística.

Alta costura de archivo: John Galliano

Como es habitual en ella, el estilismo cuenta una historia propia. En esta ocasión, luce un vestido vintage de John Galliano para Dior (colección Primavera/Verano 1998). Una pieza de coleccionista que conecta el presente vanguardista de Rosalía con la historia de la moda, subrayando que su arte aspira a la misma atemporalidad que las piezas de museo.

'Sauvignon Blanc' confirma que la era 'LUX' es el proyecto más introspectivo y complejo de la catalana hasta la fecha. Una fantasía llena de capas que, como ella misma dice, nos daría para analizar durante horas.