¿Quién es el misterioso chico que sale besándose con Lola Lolita en el nuevo videoclip de 3AM?

3AM es uno de los grupos más interesantes de la escena pop/urbana del momento, ya suman alrededor de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuentan con una comunidad creciente en América Latina, España y Estados Unidos. Tanto es así que han despertado el interés de Lola Lolita, que participó en el video de su último single y que participará en el del próximo tema que sale el 11 de septiembre.

El dúo venezolano 3AM, formado por los hermanos Chriz y Rych, sorprendió el pasado 7 de agosto con el lanzamiento de Diablah, un tema que mezcla la fuerza de la música urbana actual con la energía contagiosa del merengue, creando un sonido irresistible para cualquier noche de fiesta.

En el videoclip oficial, que puedes ver en nuestro player, protagonizado por la reconocida influencer española Lola Lolita, se retrata una escena que muchos reconocerán: esa chispa que surge al cruzar miradas toda la noche en una discoteca y el instante decisivo en el que, con un trago en mano, te armas de valor para dar el primer paso… o dejar que la otra persona lo haga.

La protagonista de Diablah es una mujer extranjera que, tras perder la fe en el amor, sale con sus amigas dispuesta a pasarlo bien. Sin proponérselo, su magnetismo y su mirada intensa conquistan corazones allá donde va. El tema es, en esencia, una invitación a dejar la timidez a un lado, acercarte con determinación a quien te atrae y dejarte llevar por un flow caribeño con proyección internacional.

3AM continúa así su apuesta por sonidos que mezclan raíces y modernidad, y promete seguir sorprendiendo con nuevas propuestas a lo largo del año. Veremos a donde llegan con su nueva canción FCK DAT pero seguro que con Lola Lolita a bordo podrían tener el éxito en TikTok asegurado.