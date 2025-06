Una argentina flipa con lo que pasa en junio en España: "Estoy completamente mareada"

Si hay algo que puede dejar en shock a un turista, más allá de la comida o el idioma, es el clima. Eso fue justo lo que le pasó a la tiktoker argentina @bicmontero, que cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok, y que no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que en España, en junio, el sol se resiste a irse.

En un video grabado en Barcelona, la creadora de contenido aparece visiblemente confundida: "Estoy en España y estoy completamente mareada. Son casi las 9 de la noche, faltan 11 minutos ¡y todavía es de día!", comenta mientras muestra el cielo completamente iluminado.

Aunque ya le habían advertido que los días de verano en España son más largos, la realidad superó sus expectativas: "Me habían dicho que los días duran más, pero ¿¡tanto!? No entiendo por qué sigue habiendo luz. ¡Hay sol! No estoy exagerando ni diciendo que está atardeciendo. No, no está oscureciendo. Nada", añade entre risas y asombro.

El vídeo rápidamente se volvió viral y, como era de esperarse, la sección de comentarios explotó. Más allá de quienes intentaron politizar el asunto, como suele ocurrir en redes sociales, muchos usuarios aprovecharon para contar sus propias experiencias con los atardeceres tardíos en diferentes regiones del país.

Una de las respuestas más repetidas: "Porque no estás en Galicia. Si estuvieras allá, fliparías: en verano hay luz hasta las once". Y no es una exageración: en el noroeste español, el sol se pone más tarde aún, gracias a su ubicación geográfica y la particularidad del huso horario.

De hecho, otro usuario, @rocaroiga, intentó aclarar el misterio para quienes no estén familiarizados con el tema: "Vamos a explicárselo: España tiene una hora de diferencia respecto a la que le correspondería geográficamente, porque Franco unificó el horario con el de Francia y Alemania. Por eso anochece más tarde de lo que debería."

Sea como sea, lo cierto es que para muchos visitantes, especialmente los que vienen del hemisferio sur, ver el sol en lo alto a las 9 de la noche puede ser una experiencia tan desconcertante.