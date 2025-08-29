Ariana Grande anuncia las fechas de su gira Eternal Sunshine: "Nos vemos el próximo año"

El regreso a los escenarios de Ariana Grande ya tiene fecha. Este jueves 28 de agosto, la estrella del pop iluminó las redes sociales al confirmar que emprenderá una nueva gira en 2026, con un recorrido que acompañará a su más reciente álbum, Eternal Sunshine (2024).

El anuncio llegó a través de un póster oficial publicado en su cuenta de Instagram, donde la cantante reveló las primeras paradas del tour. La cita inaugural será el 6 de junio en Oakland, California, y a partir de ahí Grande recorrerá varias de las principales ciudades de Norteamérica, incluyendo Los Ángeles, Atlanta, Chicago y Montreal, entre otras. Como broche de oro, la gira concluirá con una serie de cinco presentaciones en el prestigioso O2 Arena de Londres durante el mes de agosto.

"Nos vemos el próximo año", escribió la artista en su publicación, desatando la emoción de sus seguidores en todo el mundo.

Además de las fechas, Ariana dio a conocer los detalles de la preventa de entradas. Los fans de Estados Unidos y Canadá podrán acceder a la preventa a partir del 9 de septiembre, mientras que los seguidores británicos deberán esperar hasta el 16 de septiembre para reservar sus lugares. Para participar, los interesados deberán registrarse en la web oficial de la cantante antes del 7 de septiembre.

Este anuncio marca un momento muy esperado para su público, ya que la artista no realizaba una gira desde 2019, cuando puso fin al Sweetener World Tour en diciembre de ese año. Desde entonces, Grande se había mantenido alejada de los grandes escenarios, enfocándose en otros proyectos artísticos, incluyendo su participación en la adaptación cinematográfica del musical Wicked.

En entrevistas recientes había expresado dudas sobre volver a embarcarse en una gira mundial. "Creo que mis fans saben que la música y estar en el escenario siempre será parte de mi vida", señaló en conversación con Variety en 2023. "En los próximos años espero explorar diferentes formas de arte, y en este momento actuar se siente como mi hogar".

Con este nuevo anuncio, Ariana Grande no solo confirma su regreso triunfal a los escenarios, sino que también demuestra que su vínculo con la música y sus fans sigue intacto. La expectativa por esta gira es enorme, y todo indica que Eternal Sunshine Tour será uno de los eventos más destacados de 2026.