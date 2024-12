Ariana Grande no hará tour en 2025: esta es la aclaración que ha dado su sello discográfico tras la confusión con Ticketmaster

Ariana Grande ha tenido uno de los años más estelares de su carrera en este 2024: empezó el año con un nuevo álbum que ha sido muy bien recibido por los fans y que ha añadido éxitos a su discografía, y lo ha terminado protagonizando una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, Wicked. Tras esa buena racha, muchos estaban esperando anuncios sobre sus próximos pasos para el año 2025 que está a punto de empezar; pero, ante la ausencia de comunicados oficiales, las especulaciones empezaron a cundir, sobre todo después de una curiosa confusión con Ticketmaster.

Por alguna razón, la plataforma decidió añadir 15 supuestos shows sin confirmar en el perfil de Ariana Grande, y eso hizo que muchos de sus fans hablasen sobre la posibilidad de que comenzase un nuevo tour en el año siguiente. Tan grande ha sido la rumorología al respecto de este tema que la propia discográfica con la que trabaja Ariana Grande, Republic Records, ha respondido a los rumores y ha negado que la artista tenga planes de hacer una gira en el próximo año.

Lo que han transmitido es que por ahora no han planes de hacer un tour en 2025, pero eso no significa que no puedan llegar shows en el medio-largo plazo. Ha sido un 2024 laboralmente intenso para Ariana Grande, y es lógico que quiera tomarse un break antes de empezar nuevos retos profesionales. Habrá que ver si en esos retos se encuentra un nuevo disco y su consecuente gira, o si preferirá poner sus esfuerzos en otros horizontes profesionales que le apetezca explorar. La propia cantante ha reconocido que, aunque nunca dejará de hacer música pop, no va a mantener el ritmo que tuvo en sus primeros años de trayectoria, así que sus fans tendrán que tener bastante paciencia.