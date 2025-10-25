EN EL TOP
Artistas con más números uno en España: desde Shakira hasta La Oreja de Van Gogh
Hacemos un repaso a los veinte artistas o grupos que más números uno han conseguido en España desde que se crearon las listas de éxitos. La lista incluye artistas españoles, pero también artistas internacionales que han logrado acumular los suficientes números uno.
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz es quien ha logrado acumular más canciones en el número uno de España, con un total de 25.
Shakira
Le sigue de cerca Shakira, con 21 temas en lo más alto.
Miguel Bosé
Aunque la mayoría de los números uno de Miguel Bosé se lanzaron hace muchas décadas, sigue estando en el puesto número tres de la lista, con 19 canciones.
Camilo Sesto
En el cuarto puesto tenemos a otro clásico de la canción española, Camilo Sesto, con 18 canciones.
Madonna
Empatada con él está Madonna, también con 18.
Aitana
Aitana es la que ha entrado en esta lista con más fuerza en los últimos años. Ahora mismo tiene 17 canciones que han sido número uno, pero es probable que pronto acumule más.
David Bisbal
Con 16 canciones en el número uno, tenemos a David Bisbal
Mecano
Con 15 canciones tenemos un cuádruple empate entre Mecano…
La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh, que pronto volverá para darlo todo…
Rihanna
Rihanna, a pesar de no haber lanzado música desde hace siglos…
David Guetta
Y David Guetta, que cierra la lista de artistas con 15 números uno.
Luz Casal
Después, con 14, tenemos a Luz Casal y…
Michael Jackson
Al rey del pop, Michael Jackson.
Eros Ramazzotti
Con 13 números uno están Eros Ramazzotti…
U2
U2 y sus años de megaéxito internacional…
Melendi
Y Melendi, que ha sabido traer números uno de forma bastante constante a lo largo de su trayectoria.
La Unión
Dos grupos clásicos españoles coinciden con 12 números uno. Por un lado, La Unión…
Hombres G
Y, por otro, Hombres G.
Gloria Estefan
Y para acabar con esta lista, tenemos a Gloria Estefan con 11 número uno.
Bon Jovi
Y a Bon Jovi con esa misma cifra.
