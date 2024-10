Ashton Kutcher en el punto de mira cuando resurge un video de él riéndose de las fiestas de Diddy: "Hay muchas cosas que no puedo decir"

La larga amistad de Ashton Kutcher con Sean 'Diddy' Combs ha sido objeto de escrutinio en medio de los continuos problemas legales del magnate de la música.

El actor apareció en un segmento de Hot Ones en 2019, durante el cual Sean Evans le pidió que contara algún detalle sobre las infames fiestas de Diddy.

"Tengo muchas cosas que no puedo decir", se rió Kutcher, con una sonrisa de complicidad en su rostro.

Kutcher pasó una fracción de segundo considerando sus palabras, antes de agregar: "Tampoco puedo decir eso... Estoy repasándolos".

Actualmente Sean 'Diddy' Combs fue puesto bajo vigilancia por suicidio, lo cual es "estándar para personas de alto perfil", mientras permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Diddy llevó a cabo fiestas blancas, conocidas como Freak Off, en las que supuestamente obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con prostitutos mientras él se masturbaba.

Las autoridades alegan que a menudo grababa las sesiones, atrayendo a las mujeres pretendiendo iniciar una relación romántica con ellas.

Supuestamente duraban días y la policía afirma que Combs proporcionaba drogas para "mantener obedientes a las víctimas".

Todo el mundo sabía Diddy organizaba fiestas locas en sus casas de lujo en Beverly Hills y The Hamptons a las que a menudo asistían sus amigos de élite de Hollywood, la industria musical y la política.

En la entrevista Kutcher no cuenta ninguna anécdota concreta de ninguna fiesta pero si las describe como raras: "Historias de las fiestas de Diddy, me has hecho recordar cosas extrañas".

Lo que si que deja claro el actor es que tenía muy buena amistad con Diddy mientras cuenta una anécdota, nada especial, de los dos saliendo a correr juntos. Aunque Kutcher no haya hecho nada moralmente malo si que se encuentra en el punto de mira por sus amistades con personalidades caídas en desgracia como Danny Masterson y ahora Diddy.